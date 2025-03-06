Это невероятно, – группа TVORCHI перепела легендарный трек Ивасюка "Я пойду в далекие горы"

К 76-й годовщине со дня рождения известного композитора Владимира Ивасюка группа TVORCHI представила современную версию известной песни "Я пойду в далекие горы". Композиция вышла под названием "Милая моя", как ее сначала назвал исполнитель.

Трек уже стал вирусным в сети и собрал много положительных отзывов от слушателей, пишет Show 24.

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TVORCHI ранее уже пели "Я пойду в далекие горы" Ивасюка – для спецпроекта журнала и в рамках телешоу. Однако настоящая популярность пришла после видео со свадьбы в Черновицкой области – родине Владимира Ивасюка. Ролик выступления быстро стал вирусным, набрав миллионы просмотров. В комментариях зрители массово просили выпустить студийную версию трека.

Это невероятно, что песня начала вируситься именно после видео, которое мы сняли на родине Владимира Ивасюка. Мы это расцениваем как творческое благословение и рады, что дали новое дыхание такой большой композиции, что ее услышит молодое поколение,

– отметили участники группы.

TVORCHI – "Милая моя": смотрите видео онлайн

Для клипа группа выбрала свадебную тематику – артисты появились в костюмах от украинского бренда Milla Nova на огромном свадебном торте. По словам музыкантов, такой выбор не случаен – песня стала популярной среди молодоженов на свадьбах по всей Украине.

Как в сети отреагировали на песню "Милая моя"

В комментариях под видеоработой на трек поклонники написали много хороших слов для бэнда TVORCHI.

"Это так круто, современное звучание";

"Невероятно красиво";

"Такая приятная версия песни";

"Кайф";

"Наконец-то дождались. Как я кайфую от вашего исполнения, так современно".

Заметим, путь к музыке у участников группы TVORCHI очень похож на историю самого Ивасюка. Как и известный композитор, который учился в медицинском институте, ребята из TVORCHI получали фармацевтическое образование в медицинском университете, но мечтали о сцене.