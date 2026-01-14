Их сердца навсегда разбиты: украинские звезды, у которых умерли дети

К сожалению, жизнь очень несправедлива. Немало историй, когда родители хоронят своих детей, а в период большой войны таких случаев даже не сотни, а тысячи.

Каждому человеку написана своя судьба, и родительским сердцам никогда не удастся утолить боль утраты, ведь вместе с ребенком умирает часть и их самих. 24 Канал поделится историями известных людей, которым пришлось принять смерть детей и продолжить жить дальше.

Константин Грубич

Более 10 лет назад умерла Ольга – дочь известного украинского телеведущего. Девушка возвращалась домой. К сожалению, ее жизнь оборвал автомобиль, а виновник скрылся с места трагедии.

Константин делился, что до сих пор не знает кто убийца его дочери, но предполагает, что правоохранители могут специально скрывать эту информацию от него.

Искать виновного и положить остатки ресурса на это – не вижу в этом конструктива. Жене было бы лучше знать кто. Если бы я до этого дошел, значит, я этого человека убью или что-то сделаю. А оно мне надо? Самое существенное – нет дочери,

– добавил Грубич.

Ольга Грубич / Фото из инстаграма Константина Грубича

Девушка получила серьезные травмы, из-за которых в течение трех недель находилась в коме. Врачам не удалось спасти ее жизнь.

Более того, ведущий корит себя, что не пошел встречать Ольгу, а прислушался к просьбе дочери оставаться дома.

В июле прошлого года стало известно, что сын Константина Грубича потерял правую руку на фронте.

Ада Роговцева

В 2012 году жизнь актрисы изменилась коренным образом. Умер ее единственный сын – Константин Степанков. Мужчина заболел раком печени, однако о болезни узнали слишком поздно. Сын Роговцевой просто "сгорел" за четыре месяца.

Ада рассказывала, что Константин очень интересовался темой Чернобыля и получил немалую дозу радиации из "зоны отчуждения".

Ада Роговцева с сыном / Фото из инстаграма

Виктор Павлик

В жизни артиста также произошла личная трагедия – от рака костей умер его сын Павел.

21-летний юноша прошел 18 курсов химиотерапии и лучевой терапии, однако чуда не произошло. Впоследствии Павел отказался от лечения, потому что надеялся, что иммунитет сам начнет борьбу, однако обследования показали, что стало только хуже и никаких шансов на выздоровление нет.

В 2020 году Павел Павлик умер.

Виктор Павлик с сыном Павлом / Фото из инстаграма

Борис Барский

2010 год для звезды "Маски-шоу" стал одним из самых трагических. В возрасте 25 лет умер сын комика. У Константина была затяжная болезнь из-за сердечного приступа.

Только спустя 13 лет после трагедии Борис рассказал, что тяжело переживал потерю сына и отметил, что очень хорошо понимает матерей, которые теряют детей на войне.

Это невозможно пережить просто. Ты с этим живешь и когда говорят, что время лечит, ничего оно не лечит. Это всегда остается в тебе. Ты от этого избавиться не сможешь. Я очень хорошо понимаю матерей тех ребят, которые защищают Украину, которые погибают, которые возвращаются инвалидами, у которых в голове меняется все. Это не переживешь, с этим приходится жить,

– говорил Борис Барский.

Константин Барский / Скриншот из видео

Денис Беринчик

Потерю ребенка пережил и украинский боксер. Его новорожденный сын Тимур умер 30 июня 2018 года.

Спортсмен говорит, что в трагической истории есть вина врачей.

Как мы скажем – на все воля Божья. Но когда вот есть наши врачи, которые не очень сильно образованы, и мы знаем, как они учились, потому что так же учились и мы. Есть момент погрешности на докторскую ситуацию. Вкололи что-то, вызвали преждевременные роды, сказали, что нужно сохранять плод, посчитали свои сроки, но на шестимесячном этапе сделали кесарево сечение,

– рассказал боксер.

Мальчика подключили к аппарату искусственного дыхания, через две недели его покрестили и ребенок умер.

Илларион Павлюк

Потерю ребенка писатель называет худшим событием в жизни.

Ничего хуже не может быть. Потому что нет точки в твоей жизни, где ты более беспомощный, чем когда видишь своего мертвого ребенка на каталке в морге,

– сказал Павлюк.

Его жена вынашивала дочек-близняшек. Врач назначила его жене Светлане естественные роды. Она заверила, что все будет хорошо, но не присутствовала на родах. Всю ответственность врач сбросила на роженицу.

Пауза 13 минут между близняшками, и никто не интересуется, как там. Жена спрашивает: "Это нормально?", а ей отвечают: "Не волнуйтесь". А младшая обмоталась пуповиной и в родовых путях 13 минут страдала от недостатка кислорода. Очень сильно был разрушен мозг. Врач сказала жене: "Вы не сообщили, что у вас перед тем ребенок болел ветрянкой. Вот вам причина",

– вспомнил Илларион.

По словам писателя, потом жена сдала тест на антитела, который показал, что она не могла заразить ребенка ветрянкой, ведь имела эту болезнь в детстве. Однако некоторое время женщина все равно обвиняла себя в трагедии.

Илана прожила 5 лет. Она умерла от воспаления легких. Дочь Павлюка родилась незрячей, но благодаря реабилитации удалось восстановить зрение. Также девушка могла улыбаться, несмотря на негативные прогнозы врачей.

24 Канал выражает искренние соболезнования по поводу потерь близких людей. Вечная и светлая им память.