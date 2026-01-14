Кожній людині написана своя доля, та батьківським серцям ніколи не вдасться втамувати біль утрати, адже разом із дитиною вмирає частина і їх самих. 24 Канал поділиться історіями відомих людей, яким довелось прийняти смерть дітей і продовжити жити далі.

Костянтин Грубич

Понад 10 років тому померла Ольга – донька відомого українського телеведучого. Дівчина поверталась додому. На жаль, її життя обірвав автомобіль, а винуватець втік із місця трагедії.

Костянтин ділився, що досі не знає хто вбивця його доньки, але припускає, що правоохоронці можуть спеціально приховувати цю інформацію від нього.

Шукати винного і покласти рештки ресурсу на це – не бачу в цьому конструктиву. Дружині було б краще знати хто. Якби я до цього дійшов, значить, я цю людину вб'ю або щось зроблю. А воно мені треба? Найсуттєвіше – немає доньки,

– додав Грубич.

Ольга Грубич / Фото з інстаграму Костянтина Грубича

Дівчина отримала серйозні травми, через які упродовж трьох тижнів перебувала у комі. Лікарям не вдалося врятувати її життя.

Ба більше, ведучий картає себе, що не пішов зустрічати Ольгу, а дослухався до прохання доньки залишатись дома.

У липні минулого року стало відомо, що син Костянтина Грубича втратив праву руку на фронті.

Ада Роговцева

У 2012 році життя акторки змінилось докорінно. Помер її єдиний син – Костянтин Степанков. Чоловік захворів на рак печінки, однак про недугу дізнались занадто пізно. Син Роговцевої просто "згорів" за чотири місяці.

Ада розповідала, що Костянтин дуже цікавився темою Чорнобиля та отримав чималу дозу радіації із "зони відчуження".

Ада Роговцева з сином / Фото з інстаграму

Віктор Павлік

У житті артиста також сталась особиста трагедія – від раку кісток помер його син Павло.

21-річний юнак пройшов 18 курсів хімієтерапії та променевої терапії, однак дива не сталось. Згодом Павло відмовився від лікування, бо сподівався, що імунітет сам почне боротьбу, однак обстеження показали, що стало тільки гірше й жодних шансів на видужання немає.

У 2020 році Павло Павлік помер.

Віктор Павлік із сином Павлом / Фото з інстаграму

Борис Барський

2010 рік для зірки "Маски-шоу" став одним із найтрагічніших. У віці 25 років помер син коміка. У Костянтина була затяжна хвороба через серцевий напад.

Тільки через 13 років після трагедії Борис розповів, що важко переживав втрату сина і зазначив, що дуже добре розуміє матерів, які втрачають дітей на війні.

Це неможливо пережити просто. Ти з цим живеш і коли говорять, що час лікує, нічого він не лікує. Це завжди залишається в тобі. Ти цього позбутися не зможеш. Я дуже добре розумію матерів тих хлопців, які захищають Україну, які гинуть, які повертаються інвалідами, у яких в голові змінюється все. Це не переживеш, з цим доводиться жити,

– казав Борис Барський.

Костянтин Барський / Скриншот з відео

Денис Берінчик

Втрату дитини пережив і український боксер. Його новонароджений син Тимур помер 30 червня 2018 року.

Спортсмен каже, що у трагічній історії є вина лікарів.

Як ми скажемо – на все воля Божа. Але коли ось є наші лікарі, які не дуже сильно освічені, і ми знаємо, як вони вчилися, тому що так само вчилися і ми. Є момент похибки на докторську ситуацію. Вкололи щось, викликали передчасні пологи, сказали, що потрібно зберігати плід, порахували свої терміни, але на шестимісячному етапі зробили кесарів розтин,

– розповів боксер.

Хлопчика підключили до апарату штучного дихання, через два тижні його похрестили і дитина померла.

Ілларіон Павлюк

Втрату дитини письменник називає найгіршою подією у житті.

Нічого гірше не може бути. Тому що немає точки у твоєму житті, де ти більш безпорадний, ніж коли бачиш свою мертву дитину на каталці у морзі,

– сказав Павлюк.

Його дружина виношувала доньок-близнючок. Лікарка призначила його дружині Світлані природні пологи. Вона запевнила, що все буде добре, але не була присутня на пологах. Усю відповідальність лікарка скинула на породіллю.

Пауза 13 хвилин між близнючками, і ніхто не цікавиться, як там. Дружина питає: "Це нормально?", а їй відповідають: "Не хвилюйтесь". А менша обмоталася пуповиною і в родових шляхах 13 хвилин страждала від нестачі кисню. Дуже сильно був зруйнований мозок. Лікарка сказала дружині: "Ви не повідомили, що у вас перед тим дитина хворіла на вітрянку. Ось вам причина",

– пригадав Ілларіон.

За словами письменника, потім дружина здала тест на антитіла, який показав, що вона не могла заразити дитину вітрянкою, адже мала цю хворобу у дитинстві. Однак певний час жінка все одно звинувачувала себе у трагедії.

Ілана прожила 5 років. Вона померла від запалення легенів. Донька Павлюка народилася незрячою, але завдяки реабілітації вдалося відновити зір. Також дівчина могла усміхатися, попри негативні прогнози лікарів.

24 Канал висловлює щирі співчуття з приводу втрат близьких людей. Вічна і світла їм пам'ять.