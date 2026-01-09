Павлюк відверто розповів про втрату дитини у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

Це було найгірше в нашому житті, що може статися. І ми це проходили разом – буквально тримаючи одне одного за руки. Нічого гірше не може бути. Тому що немає точки у твоєму житті, де ти більш безпорадний, ніж коли бачиш свою мертву дитину на каталці у морзі,

– сказав Ілларіон Павлюк.

Письменник зізнався, що долучився до війська зокрема й через втрату доньки. У перший рік на війні він записував кожне повідомлення про загиблих дітей у блокнот і додавав імена, якщо вони були відомі.

Я досі інколи так роблю, якщо мене щось сильно і боляче зачіпає. Я хочу це пам'ятати. Найбільше горе для батька, яке не мусить ставатися. Ми не маємо хоронити дітей,

– наголосив чоловік.

Павлюк розповів, що лікарка призначила його дружині природні пологи. Вона запевнила, що все буде добре, але не була присутня на пологах. Усю відповідальність лікарка скинула на Світлану.

Пауза 13 хвилин між близнючками, і ніхто не цікавиться, як там. Дружина питає: "Це нормально?", а їй відповідають: "Не хвилюйтесь". А менша обмоталася пуповиною і в родових шляхах 13 хвилин страждала від нестачі кисню. Дуже сильно був зруйнований мозок. Лікарка сказала дружині: "Ви не повідомили, що у вас перед тим дитина хворіла на вітрянку. Ось вам причина",

– пригадав Ілларіон.

За словами письменника, потім дружина здала тест на антитіла, який показав, що вона не могла заразити дитину вітрянкою, адже мала цю хворобу у дитинстві. Однак певний час жінка все одно звинувачувала себе у трагедії.

Я себе звинувачував, що не був поруч з нею в цей день. Ми не мали народжувати, ще лишалося 3 тижні. Я мусив поїхати у відрядження на 1 день, навіть не на добу: вранці вилетіти, ввечері прилетіти. Якби я був на пологах, я б точно не дав їм 13 хвилин пити чай, чи що вони робили, і цього не допустив би,

– зазначив Павлюк.

Ілана прожила 5 років. Вона померла від запалення легенів. Донька Павлюка народилася незрячою, але завдяки реабілітації вдалося відновити зір. Також дівчина могла усміхатися, попри негативні прогнози лікарів.

Письменник зазначив, що погано пам'ятає день, коли відбувалося прощання з донькою.

