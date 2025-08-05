1 августа у Сергея Притулы и его жены Екатерины родился сын, которого супруги назвали Марком. Беременность жены волонтер все это время тщательно скрывал, а о пополнении в семье сообщил только вчера.

Телеведущая Леся Никитюк, которая в июне впервые стала мамой, поздравила Сергея и Екатерину Притулу с рождением сына. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

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Леся Никитюк опубликовала две архивные фотографии с Сергеем Притулой – вероятно, сделаны во времена, когда они вместе вели шоу "Кто сверху?". Также телеведущая показала селфи с волонтером. В январе она приходила в офис его благотворительного фонда.

Поздравляю с рождением сыночка! Вот напарник, и детки в один год. Снимаем шоу "Кто за кем повторил". Хорошо, что не в один день, было бы людям о чем поговорить,

– написала Никитюк.

Леся Никитюк поздравила семью Сергея Притулы с рождением сына / Скриншот из инстаграма

Леся Никитюк отреагировала на новость о пополнении в семье Сергея Притулы / Скриншот из инстаграма

Леся Никитюк и Сергей Притула / Скриншот из инстаграма

Для справки! Леся Никитюк родила сына 15 июня от своего жениха, военного Дмитрия Бабчука.

Сергей Притула стал отцом в четвертый раз

Марко – четвертый ребенок для Сергея Притулы и третий для его жены Екатерины. От первого брака с Юлией Андрейчук волонтер имеет сына Дмитрия, а нынешняя избранница родила ему двух дочерей: Соломию и Стефанию.

Марко появился на свет 1 августа, когда в Киеве был объявлен День траура по погибшим в результате российской атаки. Накануне враг обстрелял столицу, убив 31 человека, среди жертв 5 детей.

"Это тот момент, когда ты даже радость от появления малыша не можешь почувствовать сполна, потому что сердце разрывается от боли потери. Потому что нет во время такого горя чужих детей. Это наши дети. Наши слезы, наша общая боль", – делился Притула.