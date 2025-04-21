Участница "Лисапетного батальона" откровенно рассказала о смерти сына: "Заснул и не проснулся"

Певица, участница группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион рассказала о внезапной смерти своего сына. Женщина призналась, что для нее это была сильная трагедия.

В интервью Алине Доротюк Наталья Фалион поделилась, что у сына было больное сердце, передает Show 24. Певица призналась, что не знала об этом и он тоже.

Не пропустите Ушла из жизни заслуженная артистка Украины Изабелла Павлова-Рушковская

У него была кривая переносица и надо было сделать операцию. У него вечно был насморк. И он все время капал капли для носа,

– рассказала Наталья Фалион.

У сына Фалион был хронический гайморит. Когда у него началась аллергия на капли, то обратился к врачу, который сказал, что нужно немедленно идти к кардиологу.

В пятницу у нас еще есть концерт. В понедельник он должен идти к кардиологу. А в субботу он умирает. Заснул и не проснулся. У него остановилось во сне сердце,

– призналась певица.

Кто помог Наталье Фалион пережить потерю сына

Сыну Натальи Фалион было 36 лет. Участница группы "Лисапетный батальон" говорит, что он был веселым, энергичным, красивым и умным. Потерю сына певице помог пережить любимый Сергей.

Наталья вспомнила, что хотела отменить все концерты, но мужчина не позволил. На десятый день после смерти сына певица уже поехала на гастроли, тогда любимый ее поддерживал.

Интервью с Натальей Фалион: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее Ада Роговцева сообщила о смерти близкой подруги.