Звезда шоу "Топ-модель по-украински" вышла замуж за границей: фото с роскошной свадьбы

Участница второго сезона шоу "Топ-модель по-украински" Юля Дихан вышла замуж.

Модель и блогерша опубликовала в инстаграме фотографии со своей свадьбы.

Избранником Юли стал Ян Знамеровский. Пара устроила свадебное торжество в португальском городке Синтра.

Для этого важного дня невеста выбрала платье с корсетным верхом и пышной юбкой. Свой образ она дополнила белыми туфлями, длинной кружевной фатой и массивными серьгами. Ян надел классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук-бабочку.

Юля Дихан вышла замуж / Скриншоты из Instagram-сторис

При этом официально мужем и женой Юля и Ян стали еще 28 августа. Именно тогда модель сообщила в инстаграме, что они поженились.

Юля и Ян вместе уже несколько лет. Они познакомились еще до участия девушки в проекте. На тот момент у Дихан были шестилетние отношения с другим парнем, Артуром, однако впоследствии пара рассталась. После разрыва Юля и Ян стали больше общаться. Сначала они поддерживали отношения на расстоянии: модель ездила между Киевом и Варшавой, где жил и учился Ян. Примерно через год после знакомства Юля решила переехать к нему. А теперь пара официально стала мужем и женой.

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