Украли комплект белья Укрзализныци: участники "Медицинских историй" вляпались в новый скандал

Участники юмористического проекта "Медицинские истории", Славик Мартынюк, Богдан Вахнич и Назар Шебела, разыграли комплект белья Укрзализныци на аукционе. Его продали за 2 тысячи гривен.

О ситуации сообщила Ирина Павлова. Пишет 24 Канал со ссылкой на Threads девушки.

Ирина Павлова не понимает, почему юмористы разыграли комплект белья, а не вернули его на вокзал. В комментариях на ситуацию отреагировала и сама Укрзализныця.

В компании поблагодарили участников "Медицинских историй" за поддержку ВСУ, но отметили, что этот комплект белья – собственность Укрзализныци и добавили, что скорее всего его украли в поезде.

Это не просто набор текстиля. Это – символ работы наших людей, которые с 2022 года под обстрелами эвакуируют, спасают, держат страну на рельсах. И похищать это – ну, как минимум, неуважение. Как максимум – плевок в спину тем, кто ночами не спит, чтобы другие добрались вовремя,

– отметили в компании.

В Укрзализныце попросили вернуть вещи, если есть возможность.

Один из участников проекта, Славик Мартынюк, отреагировал на инцидент в своем телеграм-канале. По словам юмориста, они взяли комплект белья случайно, а заметили это уже на концерте.

Деньги или постель вернем,

– добавил он.

