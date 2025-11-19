Украли комплект белья Укрзализныци: участники "Медицинских историй" вляпались в новый скандал
- Участники проекта "Медицинские истории" продали комплект белья Укрзализныци на аукционе за 2 тысячи гривен.
- Укрзализныця поблагодарила за поддержку ВСУ, но попросила вернуть белье, назвав его символом работы своих сотрудников.
Участники юмористического проекта "Медицинские истории", Славик Мартынюк, Богдан Вахнич и Назар Шебела, разыграли комплект белья Укрзализныци на аукционе. Его продали за 2 тысячи гривен.
О ситуации сообщила Ирина Павлова. Пишет 24 Канал со ссылкой на Threads девушки.
Ирина Павлова не понимает, почему юмористы разыграли комплект белья, а не вернули его на вокзал. В комментариях на ситуацию отреагировала и сама Укрзализныця.
В компании поблагодарили участников "Медицинских историй" за поддержку ВСУ, но отметили, что этот комплект белья – собственность Укрзализныци и добавили, что скорее всего его украли в поезде.
Это не просто набор текстиля. Это – символ работы наших людей, которые с 2022 года под обстрелами эвакуируют, спасают, держат страну на рельсах. И похищать это – ну, как минимум, неуважение. Как максимум – плевок в спину тем, кто ночами не спит, чтобы другие добрались вовремя,
– отметили в компании.
В Укрзализныце попросили вернуть вещи, если есть возможность.
Один из участников проекта, Славик Мартынюк, отреагировал на инцидент в своем телеграм-канале. По словам юмориста, они взяли комплект белья случайно, а заметили это уже на концерте.
Деньги или постель вернем,
– добавил он.
В какой скандал "Медицинские истории" попали ранее?
Напомним, "Медицинские истории" уже не впервые оказываются в центре скандала. Ранее в одном из выпусков шоу гость рассказал, как интерн рассматривал тело женщины, которая была под наркозом, перед операцией. Ведущие и зрители в зале посмеялись с истории, которая случилась 26 лет назад, а вот в сети она вызвала возмущение в сети.
"Она уже была в отключке – сразу говорю. В один момент выходят женщины и остаются молодые интерны и аспиранты. Один из интернов поднимает верхнюю часть накрытия этой девушки, и такой: "Еб*т*". Там лежит 5 – 6 размер (груди – 24 Канал) – не меньше. Я несколько секунд думал, что сделать. Но не скажу, что сделал", – рассказал гость "Медицинских историй".
Из-за фразы "Но не скажу, что сделал" мужчину обвинили в сексуальном насилии.
Впоследствии команда "Медицинских историй" отреагировала на скандал. Мартынюк, Вахнич и Шебела заявили, что осуждают любые проявления сексуальных домогательств, а зритель объяснил им, что "никаких действий не было", фраза была сказала ради "юмора". Юмористы попросили прощения перед зрителями.