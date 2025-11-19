Вкрали комплект білизни Укрзалізниці: учасники "Медичних історій" вляпались у новий скандал
- Учасники проєкту "Медичні історії" продали комплект білизни Укрзалізниці на аукціоні за 2 тисячі гривень.
- Укрзалізниця подякувала за підтримку ЗСУ, але попросила повернути білизну, назвавши її символом роботи своїх співробітників.
Учасники гумористичного проєкту "Медичні історії", Славік Мартинюк, Богдан Вахнич та Назар Шебела, розіграли комплект білизни Укрзалізниці на аукціоні. Його продали за 2 тисячі гривень.
Про ситуацію повідомила Ірина Павлова. Пише 24 Канал з посиланням на Threads дівчини.
Ірина Павлова не розуміє, чому гумористи розіграли комплект білизни, а не повернули його на вокзал. У коментарях на ситуацію відреагувала й сама Укрзалізниця.
У компанії подякували учасникам "Медичних історій" за підтримку ЗСУ, але зазначили, що цей комплект білизни – власність Укрзалізниці й додали, що швидше за все його вкрали у потязі.
Це не просто набір текстилю. Це – символ роботи наших людей, які з 2022 року під обстрілами евакуйовують, рятують, тримають країну на рейках. І викрадати це – ну, як мінімум, неповага. Як максимум – плювок у спину тим, хто ночами не спить, щоб інші дісталися вчасно,
– наголосили в компанії.
В Укрзалізниці попросили повернути речі, якщо є можливість.
Один з учасників проєкту, Славік Мартинюк, відреагував на інцидент у своєму телеграм-каналі. За словами гумориста, вони взяли комплект білизни випадково, а помітили це вже на концерті.
Гроші або постіль повернемо,
– додав він.
В який скандал "Медичні історії" потрапили раніше?
Нагадаємо, "Медичні історії" вже не вперше опиняються в центрі скандалу. Раніше в одному з випусків шоу гість розповів, як інтерн розглядав тіло жінки, яка була під наркозом, перед операцією. Ведучі та глядачі в залі посміялись з історії, яка трапилась 26 років тому, а от в мережі вона викликала обурення в мережі.
"Вона вже була у відключці – одразу кажу. В один момент виходять жінки та залишаються молоді інтерни й аспіранти. Один з інтернів підіймає верхню частину накриття цієї дівчини, і такий: "Єб*т*". Там лежить 5 – 6 розмір (грудей – 24 Канал) – не менше. Я декілька секунд думав, що зробити. Але не скажу, що зробив", – розповів гість "Медичних історій".
Через фразу "Але не скажу, що зробив" чоловіка звинуватили в сексуальному насильстві.
Згодом команда "Медичних історій" відреагувала на скандал. Мартинюк, Вахнич і Шебела заявили, що засуджують будь-які прояви сексуальних домагань, а глядач пояснив їм, що "жодних дій не було", фраза була сказала заради "гумору". Гумористи попросили вибачення перед глядачами.