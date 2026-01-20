Обматерили бабушку в эфире: участники известного юмористического шоу нарвались на хейт в сети

Участники шоу "Тикток патруль" нарвались на хейт в соцсетях после того, как комики Андрей Бережко и Паша Пинчук использовали ругательство в отношении бабушки на съемках программы.

В то же время не все зрители оценили этот инцидент негативно – мнения в соцсетях разделились. На хейтерские комментарии уже отреагировал ведущий шоу. Подробнее об этом инциденте – далее в материале 24 Канала.

Интересно Я годами молчал, – старший сын Бекхэмов впервые заговорил о конфликте с родителями

Что произошло?

Вирусным стал фрагмент нового сезона шоу "ТикТок патруль", где участники выполняли наказание под названием "Параллельная вселенная". В студию пригласили бабушку, которую они должны были обругать любыми словами.

Ролик на своей странице в инстаграме запостил юморист Сергей Середа.

Как по мне, так это одно из самых смешных наказаний за всю историю "ТикТок патруля". P.s. во время съемки ни одна бабушка не пострадала,

– с иронией написал он под видео.

Если это считается юмором, то мы все в полной ср*ке. Я даже досмотреть не смогла. Дно пробито. Фу,

– прокомментировала этот ролик пользовательница Юлия в Threads.

Многие другие зрители согласились с ней, называя такой юмор неуместным и саму задумку наказания сомнительной.

"Юмор должен быть юмором, а это – оскорбления";

"Люди делают что-то несовместимое со здравым смыслом, потому что "это шоу". Хотя более здоровым выбором было бы не соглашаться: ни бабушке, ни ведущим, ни тем более ребятам, которые чувствуют дискомфорт, но все равно делают";

"Какая аморальщина, и еще и во время культурного подъема. Новые кумиры для нового поколения. Хоть бы кто-то из них подумал о том, что их аудитория – это подростки, которые будут подражать этому поведению в быту".

В Threads раскритиковали участников шоу "ТикТок патруль" / Скриншоты из соцсетей

В то же время были и те, кто встал на защиту юмористов, отмечая, что это лишь развлекательный формат шоу и женщина сама согласилась принять участие в съемках.

"Народ, бабушка шарит в юмор, бабушка согласилась на юмор – все. Нечего обсуждать, кому ок – смотрят. Кому не ок – не смотрите";

"Это смешно. Бабушка сама согласилась и ребята 500 раз попросили прощения";

"Бабушка молодец, что не живет совком, а разбирается в современном юморе и согласилась на такое";

"Юмор очень субъективная вещь. У каждого свое восприятие. Но всегда найдется кто-то, кто будет рассказывать об истине и деградации. На самом деле все проще – это просто не ваш юмор и не ваш формат. Проходите дальше, если это не ваше".

Люди стали на защиту участников шоу "ТикТок патруль" / Скриншоты из соцсетей

Как ведущий шоу "ТикТок патруль" отреагировал на критику?

Сергей Середа отметил, что бабушку не обидели и она получила вознаграждение за участие.

Я не заставляю вас смотреть наши форматы. Не нравится – проходите дальше. Рынок большой, точно для себя что-то найдёте,

– добавил он в комментариях.

Сергей Середа рассказал, что бабушка получила вознаграждение за съемки в шоу "ТикТок патруль" / Скриншот из инстаграма

Сергей Середа отреагировал на критику участников шоу "ТикТок патруль" / Скриншот из сети

Что известно о "ТикТок патруле"?

Ведущий шоу – юморист Сергей Середа, муж певицы MamaRika. Новые выпуски выходят на его ютуб-канале SEREDA.

До этого зрители увидели уже 59 эпизодов. Выпуск с Андреем Бережко, Пашей Пинчуком и Кириллом Ганиным пока является последним и доступен только для спонсоров канала.

Перед каждым эпизодом "Тикток патруля" авторы отмечают, что их контент предназначен для взрослых, имеет только развлекательную цель, никого не оскорбляет, не поддерживает ненависть или насилие, а все, что показано в видео, – это актерская игра.

Предупреждение перед выпуском "ТикТок патруля" / Скриншот с ютуба