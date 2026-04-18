Звездный учитель Руслан Игоревич впервые стал отцом
- Руслан Цыганков и его жена Екатерина стали родителями сына Ореста 16 апреля 2026 года.
- Руслан впервые рассказал об отношениях в октябре, а в декабре женился.
Учитель физики и информатики Руслан Цыганков сообщил о пополнении в его семье. Он и его жена Екатерина стали родителями.
Руслан Игоревич поделился радостной новостью в заметке на своей странице в инстаграме. Это стало неожиданностью для его поклонников.
Руслан Цыганков и его жена Екатерина стали родителями впервые. 16 апреля у супругов родился сын. Пара решила назвать первенца Орестом.
16.04.2026 на свет появился еще один украинец, Орест Русланович. Спасибо тебе, любимая,
– написал Руслан Игоревич.
Руслан поделился трогательным фото, которое сделал с женой и сыном в роддоме.
Руслан Цыганков и Екатерина стали родителями / Фото из инстаграма Руслана Цыганкова
Отметим, Руслан Цыганков – украинский учитель физики и информатики в киевском лицее № 176 им. Мигеля де Сервантеса.
Руслан Цыганков (которого больше знают как Руслан Игоревич) стал известен благодаря блогу в соцсетях. Он публикует видео в тиктоке и инстаграме, в которых показывает свои методы преподавания, общения с учениками, а также делится образовательными роликами, где простыми объясняет сложные темы по физике. Руслан Цыганков еще активно волонтерит и помогает украинским военным.
Что известно о личной жизни Руслана Цыганкова?
- В октябре 2025 Руслан Цыганков впервые рассказал, что находится в отношениях. Его избранницей является рекламный агент Екатерина Галака.
- В интервью Рамине Эсхакзай учитель рассказал, что познакомился с любимой во время съемок. Впоследствии они начали общаться и строить отношения, хоть без трудностей не обходилось.
- В декабре Руслан Игоревич признался, что женился на Екатерине. Он сделал любимой предложение, а впоследствии влюбленные расписались. Церемония была скромной, ведь пара считает, что пышные свадьбы сейчас не ко времени