Звездный учитель Руслан Игоревич впервые стал отцом

Учитель физики и информатики Руслан Цыганков сообщил о пополнении в его семье. Он и его жена Екатерина стали родителями.

Руслан Игоревич поделился радостной новостью в заметке на своей странице в инстаграме. Это стало неожиданностью для его поклонников.

Руслан Цыганков и его жена Екатерина стали родителями впервые. 16 апреля у супругов родился сын. Пара решила назвать первенца Орестом.

16.04.2026 на свет появился еще один украинец, Орест Русланович. Спасибо тебе, любимая,

– написал Руслан Игоревич.

Руслан поделился трогательным фото, которое сделал с женой и сыном в роддоме.



Руслан Цыганков и Екатерина стали родителями / Фото из инстаграма Руслана Цыганкова

Отметим, Руслан Цыганков – украинский учитель физики и информатики в киевском лицее № 176 им. Мигеля де Сервантеса.

Руслан Цыганков (которого больше знают как Руслан Игоревич) стал известен благодаря блогу в соцсетях. Он публикует видео в тиктоке и инстаграме, в которых показывает свои методы преподавания, общения с учениками, а также делится образовательными роликами, где простыми объясняет сложные темы по физике. Руслан Цыганков еще активно волонтерит и помогает украинским военным.

