Над Уиллом Смитом насмехаются из-за искусственного интеллекта: какой курьез случился со звездой
- Уилла Смита обвинили в использовании искусственного интеллекта для создания изображений поклонников в видео с тура.
- Фаны раскритиковали певца за показ "фальшивой публики" с размытыми лицами и необычными руками.
Американский актер и певец Уилл Смит попал в неприятную ситуацию. Звезду обвинили в использовании в видео с тура изображений поклонников, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на The Independent.
Смотрите также 35 лет ждал, – Уилл Смит воссоздал культовый танец, который взорвал TikTok
В воскресенье, 24 августа, Уилл Смит начал британскую часть тура Based on a True Story в поддержку одноименного альбома. Артист выступил в городе Скарборо.
Накануне концертов на его официальном ютуб-канале опубликовали видео,, которое называется "Моя любимая часть тура – это видеть вас всех вблизи. Спасибо, что увидели и меня".
Зрители утверждают, что для создания кадров, где поклонники плачут и размахивают плакатами, использовали искусственный интеллект. Заметили размытые или искаженные лица, руки странной формы или с шестью пальцами.
Фаны раскритиковали Уилла Смита за то, что он показал "фальшивую публику, созданную искусственным интеллектом":
- "Представьте себе, что вы такие богатые и знаменитые, и вам приходится использовать кадры с толпой, созданные искусственным интеллектом. Трагедия, друг".
- "Видеографы существуют, так зачем отказываться от качественной работы ради этой дегенеративной ерунды?"
- "Я не хочу быть таким парнем, но: в толпе можно увидеть многих людей с шестью или более пальцами, размазанными глазами, искаженными лицами. Это доказывает, что некоторые (ну, почти все кадры, где показывают зрителей) созданы искусственным интеллектом".
Напомним, что в марте 2025 года Уилл Смитт выпустил первый за 20 лет альбом Based on a True Story. Певец продолжит британскую часть тура в Манчестере, Лондоне и Вулверхэмптоне.