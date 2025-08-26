Американський актор і співак Вілл Сміт потрапив у неприємну ситуацію. Зірку звинуватили у використанні у відео з туру зображень шанувальників, згенерованих за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на The Independent.

У неділю, 24 серпня, Вілл Сміт розпочав британську частину туру Based on a True Story на підтримку однойменного альбому. Артист виступив у місті Скарборо.

Напередодні концертів на його офіційному ютуб-каналі опублікували відео, яке називається "Моя улюблена частина туру – це бачити вас усіх зблизька. Дякую, що побачили й мене".

Глядачі стверджують, що для створення кадрів, де шанувальники плачуть і розмахують плакатами, використали штучний інтелект. Помітили розмиті або спотворені обличчя, руки дивної форми або з шістьма пальцями.

Фани розкритикували Вілла Сміта за те, що він показав "фальшиву публіку, створену штучним інтелектом":

"Уявіть собі, що ви такі багаті та знамениті, і вам доводиться використовувати кадри з натовпом, створені штучним інтелектом. Трагедія, друже".

"Відеографи існують, тож навіщо відмовлятися від якісної роботи заради цієї дегенеративної нісенітниці?"

"Я не хочу бути таким хлопцем, але: у натовпі можна побачити багатьох людей з шістьма або більше пальцями, розмазаними очима, спотвореними обличчями. Це доводить, що деякі (ну, майже всі кадри, де показують глядачів) створені штучним інтелектом".

Нагадаємо, що у березні 2025 року Вілл Смітт випустив перший за 20 років альбом Based on a True Story. Співак продовжить британську частину туру у Манчестері, Лондоні та Вулвергемптоні.