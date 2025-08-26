Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на The Independent.

Смотрите также 35 лет ждал, – Уилл Смит воссоздал культовый танец, который взорвал TikTok

В воскресенье, 24 августа, Уилл Смит начал британскую часть тура Based on a True Story в поддержку одноименного альбома. Артист выступил в городе Скарборо.

Накануне концертов на его официальном ютуб-канале опубликовали видео,, которое называется "Моя любимая часть тура – это видеть вас всех вблизи. Спасибо, что увидели и меня".

Зрители утверждают, что для создания кадров, где поклонники плачут и размахивают плакатами, использовали искусственный интеллект. Заметили размытые или искаженные лица, руки странной формы или с шестью пальцами.

Фаны раскритиковали Уилла Смита за то, что он показал "фальшивую публику, созданную искусственным интеллектом":

"Представьте себе, что вы такие богатые и знаменитые, и вам приходится использовать кадры с толпой, созданные искусственным интеллектом. Трагедия, друг".

"Видеографы существуют, так зачем отказываться от качественной работы ради этой дегенеративной ерунды?"

"Я не хочу быть таким парнем, но: в толпе можно увидеть многих людей с шестью или более пальцами, размазанными глазами, искаженными лицами. Это доказывает, что некоторые (ну, почти все кадры, где показывают зрителей) созданы искусственным интеллектом".

Напомним, что в марте 2025 года Уилл Смитт выпустил первый за 20 лет альбом Based on a True Story. Певец продолжит британскую часть тура в Манчестере, Лондоне и Вулверхэмптоне.