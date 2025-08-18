Украинка из Николаева будет соревноваться за корону Mrs World International в США: что о ней известно
- Надежда Черная, украинская предпринимательница, представит Украину на международном конкурсе красоты Mrs. World International в США
- Цель Надежды на конкурсе – популяризация украинской культуры, благотворительных инициатив и рассказ об Украине на мировой арене, демонстрация силы и стойкости украинских женщин.
Украинка Надежда Черная представит нашу страну на международном конкурсе красоты Mrs. World International. Он состоится в США.
Женщина будет соревноваться за главную корону с титулом Mrs. Ukraine Premier. И она уже рассказала о своей цели на этом международном конкурсе красоты, пишет Show 24.
Участница отметила, что ее цель – не только победа, но и использование конкурса как платформы для популяризации украинской культуры, благотворительных инициатив и рассказов об Украине на мировой арене.
Я хочу, чтобы мир увидел красоту украинской женщины не только снаружи, но и изнутри – нашу силу, нежность и невероятную устойчивость. Эти три года показали, насколько много украинские женщины делают и в Украине, и за ее пределами: мы поддерживаем семьи, помогаем воинам, работаем, чтобы сохранить экономику, и одновременно остаемся мамами, которые заботятся о безопасности своих детей,
– отметила Надежда.
Известно, что участие в Mrs. World International предусматривает оценку не только внешности, но и профессиональных достижений, харизмы, талантов, социальной активности и личных ценностей.
Что известно о Надежде Черной?
- Это украинская предпринимательница и благотворительница. Она родом из Николаева.
- Надежда замужем и воспитывает дочь Софию.
- Женщина более 20 лет ведет бизнес вместе с мужем.
- После начала полномасштабной войны она помогла расселить украинцев в Польше, передала гуманитарную помощь в Николаев и поддерживала военных. Несмотря на сложные условия, ее бизнес и сегодня работает в родном городе.
- Надежда рассказывала, что увлекается путешествиями (посетила более 50 стран), архитектурой и игрой на фортепиано. Также она коллекционирует европейский фарфор, тренируется и интересуется кулинарией.