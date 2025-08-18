Женщина будет соревноваться за главную корону с титулом Mrs. Ukraine Premier. И она уже рассказала о своей цели на этом международном конкурсе красоты, пишет Show 24.

Участница отметила, что ее цель – не только победа, но и использование конкурса как платформы для популяризации украинской культуры, благотворительных инициатив и рассказов об Украине на мировой арене.

Я хочу, чтобы мир увидел красоту украинской женщины не только снаружи, но и изнутри – нашу силу, нежность и невероятную устойчивость. Эти три года показали, насколько много украинские женщины делают и в Украине, и за ее пределами: мы поддерживаем семьи, помогаем воинам, работаем, чтобы сохранить экономику, и одновременно остаемся мамами, которые заботятся о безопасности своих детей,

– отметила Надежда.

Известно, что участие в Mrs. World International предусматривает оценку не только внешности, но и профессиональных достижений, харизмы, талантов, социальной активности и личных ценностей.

Что известно о Надежде Черной?