Жінка змагатиметься за головну корону з титулом Mrs. Ukraine Premier. І вона вже розповіла про свою мету на цьому міжнародному конкурсі краси, пише Show 24.
Учасниця зазначила, що її мета – не лише перемога, а й використання конкурсу як платформи для популяризації української культури, благодійних ініціатив та розповідей про Україну на світовій арені.
Я хочу, щоб світ побачив красу української жінки не лише зовні, а й зсередини – нашу силу, ніжність і неймовірну стійкість. Ці три роки показали, наскільки багато українські жінки роблять і в Україні, і за її межами: ми підтримуємо родини, допомагаємо воїнам, працюємо, щоб зберегти економіку, і водночас залишаємося мамами, які дбають про безпеку своїх дітей,
– зазначила Надія.
Відомо, що участь у Mrs. World International передбачає оцінку не лише зовнішності, а й професійних досягнень, харизми, талантів, соціальної активності та особистих цінностей.
Що відомо про Надію Чорну?
- Це українська підприємиця та благодійниця. Вона родом із Миколаєва.
- Надія заміжня і виховує доньку Софію.
- Жінка понад 20 років веде бізнес разом із чоловіком.
- Після початку повномасштабної війни вона допомогла розселити українців у Польщі, передала гуманітарну допомогу до Миколаєва та підтримувала військових. Попри складні умови, її бізнес і сьогодні працює в рідному місті.
- Надія розповідала, що захоплюється подорожами (відвідала понад 50 країн), архітектурою і грою на фортепіано. Також вона колекціонує європейську порцеляну, тренується і цікавиться кулінарією.