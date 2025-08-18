Українка з Миколаєва змагатиметься за корону Mrs World International у США: що про неї відомо
- Надія Чорна, українська підприємиця, представить Україну на міжнародному конкурсі краси Mrs. World International в США
- Мета Надії на конкурсі – популяризація української культури, благодійних ініціатив та розповідь про Україну на світовій арені, демонстрація сили та стійкості українських жінок.
Українка Надія Чорна представить нашу країну на міжнародному конкурсі краси Mrs. World International. Він відбудеться у США.
Жінка змагатиметься за головну корону з титулом Mrs. Ukraine Premier. І вона вже розповіла про свою мету на цьому міжнародному конкурсі краси, пише Show 24.
Учасниця зазначила, що її мета – не лише перемога, а й використання конкурсу як платформи для популяризації української культури, благодійних ініціатив та розповідей про Україну на світовій арені.
Я хочу, щоб світ побачив красу української жінки не лише зовні, а й зсередини – нашу силу, ніжність і неймовірну стійкість. Ці три роки показали, наскільки багато українські жінки роблять і в Україні, і за її межами: ми підтримуємо родини, допомагаємо воїнам, працюємо, щоб зберегти економіку, і водночас залишаємося мамами, які дбають про безпеку своїх дітей,
– зазначила Надія.
Відомо, що участь у Mrs. World International передбачає оцінку не лише зовнішності, а й професійних досягнень, харизми, талантів, соціальної активності та особистих цінностей.
Що відомо про Надію Чорну?
- Це українська підприємиця та благодійниця. Вона родом із Миколаєва.
- Надія заміжня і виховує доньку Софію.
- Жінка понад 20 років веде бізнес разом із чоловіком.
- Після початку повномасштабної війни вона допомогла розселити українців у Польщі, передала гуманітарну допомогу до Миколаєва та підтримувала військових. Попри складні умови, її бізнес і сьогодні працює в рідному місті.
- Надія розповідала, що захоплюється подорожами (відвідала понад 50 країн), архітектурою і грою на фортепіано. Також вона колекціонує європейську порцеляну, тренується і цікавиться кулінарією.