Українка Надія Чорна представить нашу країну на міжнародному конкурсі краси Mrs. World International. Він відбудеться у США.

Жінка змагатиметься за головну корону з титулом Mrs. Ukraine Premier. І вона вже розповіла про свою мету на цьому міжнародному конкурсі краси, пише Show 24.

Учасниця зазначила, що її мета – не лише перемога, а й використання конкурсу як платформи для популяризації української культури, благодійних ініціатив та розповідей про Україну на світовій арені.

Я хочу, щоб світ побачив красу української жінки не лише зовні, а й зсередини – нашу силу, ніжність і неймовірну стійкість. Ці три роки показали, наскільки багато українські жінки роблять і в Україні, і за її межами: ми підтримуємо родини, допомагаємо воїнам, працюємо, щоб зберегти економіку, і водночас залишаємося мамами, які дбають про безпеку своїх дітей,

– зазначила Надія.

Відомо, що участь у Mrs. World International передбачає оцінку не лише зовнішності, а й професійних досягнень, харизми, талантів, соціальної активності та особистих цінностей.

Що відомо про Надію Чорну?