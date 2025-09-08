Украинская супермодель Снежана Онопко, которая в свое время выходила на подиумы Dolce & Gabbana, Prada, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Gucci и других известных брендов, поделилась радостной новостью: она обвенчалась.

Весной прошлого года пара объявила о браке, а теперь звезда показала снимки с церемонии венчания, которая состоялась в Риге. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Снежаны Онопко.

Так, на венчание Снежана надела нежное белое платье, а ее муж – полосатую рубашку и синие брюки.

Я очень счастлива! Ждала этого момента всю жизнь. Спасибо, что ты рядом все эти годы – и впереди еще много. Люблю тебя до месяца и обратно,

– написала модель.

Что известно о прошлых отношениях Снежаны Онопко?