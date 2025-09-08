Супермодель Сніжана Онопко обвінчалася в Ризі й показала рідкісні фото з чоловіком
- Відома українська супермодель Сніжана Онопко обвінчалася в Ризі, поділившись знімками з церемонії на своїй інстаграм-сторінці.
- Раніше модель мала стосунки з бізнесменом Олександром Онищенком і була одружена з підприємцем Миколою Щуром, з яким розлучилася у 2020 році після складного шлюбу.
Українська супермодель Сніжана Онопко, яка свого часу виходила на подіуми Dolce & Gabbana, Prada, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Gucci та інших відомих брендів, поділилася радісною новиною – вона обвінчалася.
Весною минулого року пара оголосила про шлюб, а тепер зірка показала знімки з церемонії вінчання, яка відбулася у Ризі. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Сніжани Онопко.
Так, на вінчання Сніжана одягнула ніжну білу сукню, а її чоловік – смугасту сорочку та сині штани.
Я дуже щаслива! Чекала цього моменту все життя. Дякую, що ти поруч всі ці роки – і попереду ще багато. Люблю тебе до місяця і назад,
– написала модель.
Що відомо про минулі стосунки Сніжани Онопко?
Модель раніше зустрічалася з бізнесменом Олександром Онищенком. Вони навіть планували весілля, але зрештою розійшлися.
У 2011 році Сніжана вийшла заміж за підприємця Миколу Щура. Їхній шлюб тривав десять років, але, за словами моделі, був непростим – у ньому було насильство та зради. У 2020 році подружжя офіційно розлучилося після тривалого судового процесу.
Після цього Онопко говорила, що наступного разу обов'язково укладе шлюбний контракт. Водночас подробиць про свої нинішні стосунки модель не розкриває.