Не только актерская карьера: украинские знаменитости, у которых есть собственные музыкальные проекты

Их привыкли видеть в кино, сериалах и юмористических шоу, но актерская деятельность – далеко не единственное, чем они занимаются. Одни создают собственные музыкальные проекты и выпускают песни, другие выходят на сцену вокальных конкурсов, а некоторые уже много лет сочетают музыку с театром.

За экранными образами украинских знаменитостей порой скрывается совершенно иная творческая сторона. 24 Канал собрал истории актеров, доказывающие, что микрофон в их руках – не просто часть сценического реквизита.

Виктория Булитко: от юмористических номеров до собственного музыкального проекта

Для многих зрителей Виктория Булитко прежде всего ассоциируется с "Дизель-шоу". Но комедийное амплуа – лишь часть ее творческой жизни. Музыка сопровождает актрису гораздо дольше, чем ее телевизионная популярность: по собственным словам Булитко, песни она начала писать еще в подростковом возрасте, аккомпанируя себе на гитаре.

В ноябре 2023 года артистка открыла для публики новую музыкальную страницу – вместе со звукорежиссером и саундпродюсером Кириллом Поповичем она создала дуэт METELyK. Музыканты дебютировали с композицией "Ночь".

Дарья Петрожицкая: трижды пыталась попасть на "Голос страны"

Зрители хорошо знают Дарью Петрожицкую по роли Лизы в сериале "Папик". Но именно этот проект неожиданно подтолкнул актрису к шагу, на который она долго не решалась, – участию в настоящем вокальном шоу.

В сериале героиня Петрожицкой исполняла песню "Голубка" группы Vivienne Mort. В 2020 году актриса решила спеть ее уже на слепых прослушиваниях десятого сезона "Голоса страны". Это была ее третья попытка попасть в проект: две предыдущие оказались неудачными. На этот раз на выступление отреагировала Тина Кароль – она единственная из тренеров развернула кресло и пригласила Дарью в свою команду.

На этом вокальная история актрисы не закончилась. После этапа батлов, где она уступила Даниэлю Салему, ее спас Дан Балан, воспользовавшись правом взять участницу в свою команду. Впоследствии Петрожицкая прошла в прямые эфиры. В нокаутах она исполнила украинскую народную песню "Ой ходит сон".

Дарья Петрожицкая / Фото из инстаграма petrozhitskaya

Михаил Кукуюк: актер, который пишет музыку для спектаклей и играет в группе

Михаил Кукуюк – еще один пример артиста, для которого музыка не стала случайным увлечением между съемками. Театр, поэзия и рок-н-ролл, по словам самого актера, всегда сосуществовали в его жизни. Он неоднократно совмещал актерскую работу с музыкальной, а также создавал композиции для театральных постановок.

В частности, Кукуюк писал музыку для спектаклей "Пой, Лоло, пой!", "Войцек", "Карьера Артуро Уи" и "Жизнь впереди". Кроме того, он работал над музыкой для сериалов "Домашний арест" и "Топтун". В интервью "ТиКиев" актер подчеркнул, что никогда не разделял театр и музыку на две отдельные карьеры.

У него есть и собственная группа – "Кука и Банда". В одном из интервью "Укринформу" Кукуюк рассказывал, что коллектив работал в стиле фанк-синти-поп, сочетая влияния музыки 1980-х с необычными инструментальными решениями.

Михаил Кукуюк / Фото из инстаграма kukuyuk_michael

Дмитрий Линартович: превращает собственные переживания в песни и поэзию

Дмитрий Линартович известен не только как актер, но и как поэт и военнослужащий. Его творческая жизнь тесно связана со словом, а музыка стала еще одним способом говорить с людьми об опыте, который сложно вместить в роль или обычный разговор.

После ранения во время боев за Соледар Линартович вернулся к творческим встречам. Он брал гитару и выступал перед курсантами военных учебных заведений, побратимами, волонтерами и другими слушателями. На таких встречах актер не только пел, но и читал собственные стихи, а также рассказывал о войне, украинской идентичности и пережитом.

В интервью "Детектору медиа" в марте 2026 года Линартович рассказал, что в определенный период у него было по три-четыре выступления в день. Он признавался, что после них возвращался измотанным, но именно творчество помогало ему справиться с тяжелыми переживаниями.

Елена Светлицкая: решилась спеть перед звездными тренерами

Елена Светлицкая также решила проверить себя за пределами привычной актерской профессии. В 2026 году она стала участницей "Голоса страны" и вышла на сцену "слепых" прослушиваний с песней "Одинокая босая" Гайтаны.

Для актрисы это был не просто повод продемонстрировать вокал. В интервью Styler она призналась, что давно мечтала попасть на шоу, но раньше не решалась из-за неуверенности в собственных силах. Поворотным моментом стало возвращение проекта в эфир: Светлицкая поняла, что больше не хочет откладывать эту мечту.

Елена Светлицкая / Фото olena_svitlytska

Ее выступление привлекло внимание Натальи Могилевской – певица развернула кресло, и актриса попала в ее команду. За кулисами Елену поддерживал Тарас Цимбалюк, а сама участница признавалась, что решение тренера стало для нее важным подтверждением собственных вокальных возможностей.