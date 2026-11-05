От случайных видео до больших денег: кто из украинских блогеров покорил соцсети

Когда-то они снимали ролики для развлечения, продавали браслеты собственного изготовления или искали первые подработки. Теперь их видео набирают миллионы просмотров, а блогерство превратилось в полноценный бизнес.

Еще несколько лет назад было сложно представить, что обычное видео в TikTok или пост в Instagram смогут изменить чью-то жизнь. Однако для некоторых украинцев соцсети стали не просто местом для развлечений, а возможностью построить собственную карьеру и зарабатывать на том, что нравится. 24 Канал собрал истории блогеров, которые начинали без больших команд и продуманных стратегий, но в итоге смогли превратить свои увлечения в настоящее дело.

Юля Верба

Юля Верба / Фото из инстаграма verbaaa

Юля Верба начала развивать Instagram еще в подростковом возрасте. Сначала она просто публиковала фотографии и делилась повседневной жизнью, но постепенно ее страница превратилась в один из популярных украинских блогов.

Со временем лайфстайл-контент, покупки и путешествия стали основой ее рекламных интеграций. В 2024 году блогерша рассказывала, что при условии двух рекламных публикаций в день могла зарабатывать около 45 тысяч долларов в месяц. Так увлечение соцсетями переросло в прибыльное дело.

Саша Бо

Саша Бо / Фото из Instagramа sashaabo

Сегодня у Саши Бо большая аудитория, и она сотрудничает с известными брендами, но ее первые заработки были совсем не похожи на современные рекламные контракты. Еще во время учебы в университете девушка решила монетизировать свои увлечения – рисование и рукоделие.

Родители давали ей 350 гривен в неделю, но Саша хотела иметь больше собственных денег. Поэтому она начала продавать через инстаграм браслеты ручной работы по 200 гривен, а портреты рисовала на заказ по 250 гривен. По словам блогерши, так ей удавалось откладывать более тысячи гривен каждую неделю.

Тогда она даже не думала, что социальные сети могут стать основной работой. Со временем к рукоделию добавились фотография и развитие личной страницы. Так Саша Бо стала одной из первых украиноязычных блогеров с миллионной аудиторией, а ее увлечение переросло в полноценную медийную деятельность.

Даша Евтух

Даша Евтух / Фото из инстаграма dashaevtukh__official

История Даши Евтух началась не с желания стать популярной. Во время карантина девушка училась на последнем курсе и решила снимать короткие видео, чтобы побороть неуверенность перед камерой. Раньше она мечтала о карьере актрисы и хотела попробовать себя в кино.

Ее контент был далек от идеальных инстаграмных картинок: обычные покупки, деревенский быт, животные и забавные ситуации. Особенно запомнилось зрителям видео о "бешенной лошадке", которое быстро превратилось в интернет-мем. Дашу начали узнавать, а ее ролики – активно распространять.

Влад Шевченко

Влад Шевченко / Фото из инстаграма vlad.shevchenko_

Сегодня Влада Шевченко узнают по пародиям на известных политиков, чиновников и актуальные события. Его короткие видео стали частью украинского TikTok, а аудитория только на этой платформе превысила миллион подписчиков.

Однако первые заработки будущего блогера были значительно скромнее. Еще будучи студентом, он проводил тематические вечеринки в винницких пабах. За одно из таких мероприятий получил 500 гривен, но умудрился потерять всю сумму по дороге домой.

У Влада был и опыт работы на стройке. Вместе с одногруппниками он выносил строительный мусор из частного дома. За четыре часа тяжелой физической работы каждый получил по 200–250 гривен.

Даша Кубик

Даша Кубик / Фото из инстаграма da_kubik

Даша Кубик тоже смогла превратить юмор и актерскую подачу в узнаваемый стиль в соцсетях. Ее видео отличаются забавными ситуациями, неловкими знакомствами и самоиронией. А особую популярность блогерше принесли совместные ролики с Владом Шевченко.

Такой проект даже попал в мировые рекомендации TikTok. Речь идет о видео, которое авторы между собой назвали "Ролик с красным платьем". В TikTok и инстаграме оно собрало в общей сложности 82,2 миллиона просмотров.

Кэнди Суперстар

Кэнди Суперстар / Фото из инстаграма candy__superstar

Розовые волосы, яркие образы и видео, набирающие сотни миллионов просмотров, – сегодня Кэнди Суперстар сложно спутать с кем-то другим. Однако до популярности в TikTok Наталья Вуглицкая уже имела опыт работы в совершенно других сферах.

Еще в 2014 году о ней писали как о художнице из Винницкой области, которая создавала гиперреалистичные портреты и продавала их через социальные сети. Позже девушка занималась музыкой, организацией мероприятий, фестивалей и собственными медийными проектами.

В 2020 году, во время карантина, Кэнди начала регулярно публиковать развлекательные видео в TikTok. Поначалу далеко не каждый ролик набирал много просмотров. Настоящий прорыв произошел после перевоплощения в персонажа сериала "Игра в кальмара": видео набрало 15 миллионов просмотров всего за первую неделю. Впоследствии блогерша запустила YouTube-канал и начала развивать собственный бизнес.

Анастасия Тащук

Анастасия Тащук / Фото из инстаграма anasteishaa_official

Сегодня Анастасия Тащук зарабатывает на создании контента, но сначала даже не хотела рассказывать родным о своем увлечении. Пять лет назад она начала снимать TikTok, однако скрывала это от родителей, которые не воспринимали платформу как серьезную работу.

По образованию девушка – театральная актриса и режиссер. После учебы она некоторое время работала в театре, но впоследствии решила попробовать себя в социальных сетях. Первые ощутимые деньги пришли благодаря прямым эфирам: зрители присылали ей виртуальные подарки, которые можно было конвертировать в реальный доход.

Первую сумму – 12 тысяч гривен – Настя принесла домой и показала родителям. Именно тогда они поняли, что увлечение дочери может стать настоящей профессией. В сентябре 2026 года блогерша рассказала, что ее средний доход от TikTok и инстаграма составляет 3–4 тысячи долларов в месяц.

Путь к популярности у каждого свой: кто-то начинал с коротких видео, кто-то – с первых рекламных интеграций, а кому-то пришлось преодолевать финансовые трудности еще задолго до появления собственной аудитории. Подобные истории есть и среди украинских знаменитостей – некоторые из них вспоминали, каким было их детство и какие материальные трудности им пришлось преодолеть.