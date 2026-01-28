Запретная любовь: 6 украинских звезд, которые были любовницами

Личная жизнь – это частное дело каждого. Однако часто такие темы, которые касаются известных людей, становятся поводом для публичных обсуждений.

В кругу украинского шоу-бизнеса есть несколько историй, когда известные женщины были любовницами женатых мужчин. Некоторые из них признавались, что не знали о статусе своего избранника. 24 Канал расскажет, что известно об этих историях.

Звездные женщины, которые были любовницами

Тоня Матвиенко

Со вторым мужем, Арсеном Мирзояном, певица познакомилась на проекте "Голос страны". Сначала они просто дружили, ведь артист был женат и воспитывал с женой двух сыновей, и впоследствии дружба переросла в любовь. Ради Матвиенко Арсен покинул свою семью и во второй раз женился.

Матвиенко же никогда не скрывала, что закрутила роман с женатым. Более того, певице даже не стыдно за это.

Я откровенно сказала всему миру, что я полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне за это должно быть стыдно? Я обидела человека. Я это все понимаю. Она на меня обижена,

– говорила исполнительница.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото из инстаграма певицы

Ксения Мишина

Актриса признавалась, что была в статусе любовницы, однако даже не догадывалась об этом. По ее словам, мужчина не рассказывал, что у него есть жена. Этот опыт стал очень травматичным для Ксении и она поклялась, что больше никогда не будет иметь дела с женатыми.

Я не знала об этом. Когда узнала – все уже развалилось. Конечно, мы разошлись. Но если ты сознательно идешь на это, то должен понимать последствия,

– откровенно поделилась актриса.

Ксения Мишина / Фото из инстаграма актрисы

Оля Полякова

Много раз певица рассказывала, что ее отношения с Вадимом Буряковским начались тогда, когда он еще был в браке. Некоторое время артистка была любовницей, однако мужчина довольно быстро развелся, когда понял свои чувства к Поляковой.

Я была любовницей своего мужа. Недолго, потому что он очень решительный, он не мучил ни одну, ни другую, он этот круг прервал. Но я пережила эту историю, я знаю, что это такое, я понимаю эту женщину, ее горе. Треугольник – это неприятно, это трагическая ситуация. Я советую в нем не жить, а прервать в какую-то сторону,

– подчеркнула Полякова.

Оля Полякова со своим мужем / Фото из инстаграма

Кристина Соловий

Личная жизнь этой артистки очень часто бывает на слуху из-за ее заявлений. В интервью она признавалась, что находилась в отношениях с женатыми мужчинами и никакой вины за собой не чувствует. По мнению Кристины, такой роман может произойти только в несчастливом браке.

Впоследствии публике стало известно о романе с писателем Сергеем Жаданом. Поговаривали, что мужчина развелся с женой именно ради Кристины. Но позже Соловий влюбилась в другого мужчину, когда была в отношениях с лидером группы "Жадан и Собаки".

Кристина Соловий / Фото из инстаграма певицы

Злата Огневич

Певица поделилась, что когда-то была в статусе любовницы, хотя не знала об этом. Когда она узнала, то ушла от мужа, а тема отношений с женатыми мужчинами сегодня для нее табу.

Были такие отношения, когда я узнала, что муж женат. Он мне сказал, что он женат, но что он не женат и что он вообще к этому не очень серьезно относится. Я сказала: "Нет, я не хочу этих отношений",

– призналась исполнительница.

Злата Огневич / Фото из инстаграма певицы

TAYANNA

Исполнительница TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) публично рассказывала, что много лет была в отношениях с женатым мужчиной – своим бывшим продюсером Дмитрием Климашенко. На тот момент певице было 18 лет, они много времени проводили вместе за работой, поэтому, по мнению артистки, "это естественно, что они сблизились".

Дима – цыган, а у них допустимо многоженство. С его женой Аникой мы прекрасно общались, можно сказать, дружили. Я ее очень уважаю, прислушивалась к ее советам, в том числе кулинарным. Аника невероятно мудрая женщина, и она относилась к нашему союзу с Димой с точки зрения цыганских традиций,

– объяснила TAYANNA.

TAYANNA / Фото из инстаграма певицы

Ранее статусом любовницы гордилась одиозная Анна Алхим, которую сегодня подозревают в государственной измене.