Украинские военные неожиданно попали в тренды тиктока. Их эмоциональное исполнение песни популярной группы "Бумбокс" растрогало сеть.

Видео собрало более 2 миллионов просмотров и 200 тысяч лайков только за одни сутки после публикации, передает Show 24.

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Так, на аккаунте украинского защитника под ником @_sa_m_urai_of появился ролик, в котором он вместе с собратьями едет в кузове военной машины. В этот момент ребята искренне поют песню группы Бумбокс – "Стальные цветы".

Посреди стихшей ночи транслируют сладкие сны нам, а мы смотреть не хотели, как цветы стальные растут из глины. Мы надеялись от грязи вымыться, за руки взяться и выйти. Прости, я больше не буду из грязи растить стальные цветы,

– звучит в видео.

Эмоции, с которыми юные военные выполняли трек, растрогали пользователей тиктока. В комментариях они поделились своими впечатлениями после просмотра и поблагодарили защитников за их работу.

"Они тоже хотят жить, но, к сожалению, вынуждены воевать. Спасибо вам";

"Как трудно смотреть такие видео. Они должны жить и радоваться, а не воевать";

"Они это не пели – они это прожили";

"Мурашки по телу... Это очень мощно";

"Сколько боли в этой песне. Спасибо за защиту".

Комментарии под видео @_sa_m_urai_of / Скриншоты с тиктока

Это уже не первый случай, когда украинские военные попадают в тренды. Ранее бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады покорили тикток видео с песней Дарины Красновецкой – "Под винницким дождем". Ролик сняли прямо в машине во время короткого перерыва между заданиями – и он быстро собрал миллионы просмотров и сотни тысяч лайков.