От сцены до сценариев, психологии и бизнеса: украинские звезды, сменившие профессию

В какой-то момент часть звезд приходит к выводу, что сцена – это, конечно, красиво, но стабильная профессия тоже звучит неплохо. Так бывшие певицы и медийные личности оказываются в совершенно других сферах: кто-то пишет сериалы, кто-то работает гримером, кто-то уходит в психологию, а кто-то строит собственный бизнес.

Некоторые украинские артисты действительно отошли от активной музыкальной карьеры и нашли себя в совершенно другой сфере. Кто-то теперь пишет сериалы, кто-то занимается гримом в Голливуде, а кто-то променял концерты на психологическую помощь и собственный бизнес. Куда делись известные украинские исполнители – рассказывает 24 Канал.

Юлия Мищенко – из "Талиты Кум" в сценаристки



Юлия Мищенко / Фото из соцсетей



В начале 2000-х Юлия Мищенко была фронтвумен популярной группы "Талита Кум" и пела "Горячую и горькую" так, что песню узнавали с первых секунд.

А потом музыкальная карьера закончилась – и Мищенко не стала ждать юбилейного тура с приставкой "легендарное возвращение". Она перешла в телепроизводство и уже много лет работает сценаристкой, шоураннером и креативным продюсером.

В ее активе – "Дежурный врач", "Новенькая", "Отважные", "Женский врач" и другие сериалы. В FILM.UA Мищенко в свое время даже возглавляла направление производства полнометражных сериалов. Сама она объясняла, что новая работа отнимает все время, поэтому гастроли с ней просто не совместить.

Аида Николайчук – от победительницы "Х-Фактора" до гримерки



Аида Николайчук / Фото из инстаграма



В 2013 году Аида Николайчук выиграла "Х-Фактор", записывала песни и собирала поклонников. Казалось, сценарий дальнейшей жизни уже написан: альбомы, сцена, концерты.

Но после начала полномасштабной войны певица переехала в США, где музыкальная карьера приостановилась. Сейчас Николайчук в основном работает визажисткой и гримером, а также освоила грим со спецэффектами. Время от времени она снимается в массе.

К музыке Аида еще планирует вернуться и даже рассказывала о контракте в США, однако пока основной работой остается именно грим.

Ольга Горбачева – от телевидения и сцены к собственному бизнесу



Ольга Горбачева / Фото из открытых источников



Ольга Горбачева завершила свою карьеру максимально официально: в 2021 году объявила, что после 25 лет на телевидении и 15 лет в музыке уходит из шоу-бизнеса. На прощание даже сняла клип, где буквально лежала в гробу. Здесь уже сложно сказать, что намек был недостаточно явным.

Сегодня Горбачева занимается онлайн-школой для женщин и брендом натуральной косметики. Она живет преимущественно в США, периодически приезжает в Украину и прямо говорит, что на музыке сейчас не зарабатывает.

Алена Винницкая – со сцены на помощь ветеранам



Алена Винницкая / Фото из инстаграма



Бывшая участница первого состава "ВИА Гры" Алена Винницкая после начала полномасштабного вторжения почти исчезла из информационного пространства.

Как оказалось, это время она потратила вовсе не на подготовку нового альбома. Винницкая создала проект "Новая перспектива", направленный на психологическую поддержку ветеранов и их адаптацию к гражданской жизни. В рамках программы планируется готовить психологов для работы именно с ветеранами.

Лавика – от певицы к кризисному терапевту



Алена Винницкая / Фото из инстаграма



Любовь Юнак, которую большинство помнит под псевдонимом Лавика, еще до музыкальной карьеры получила образование психолога.

После начала большой войны она вернулась к этой профессии и сосредоточилась на оказании психологической помощи. Сейчас Лавика работает кризисным терапевтом, помогает гражданским и военным, а также прошла сертификацию для работы с военной травмой. Среди ее клиентов есть боевые медики и военные, страдающие ПТСР.

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