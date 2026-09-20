ТОП украинских звезд, что стали отцами в зрелом возрасте

Кто-то в 40 лет уже мечтает о тишине, даче и выходных без будильника. А кто-то именно в этот момент узнает, что такое подгузники, колыбельные и сон продолжительностью три часа. Отечество, как оказывается, с паспортом особо не совещается.

Ко Дню отца 24 Канал собрал пятерых известных украинских мужчин, которые стали отцами в зрелом возрасте. Для некоторых это был первенец, а кому-то пришлось спустя десятилетия заново вспоминать все детские премудрости.

Святослав Вакарчук – впервые стал отцом в 46 лет



Святослав Вакарчук / Фото из инстаграма



Лидер "Океана Эльзы" долго не спешил с отцовством. В 2021 году, когда Вакарчуку было 46, у него родился первенец – сын Иван, названный в честь отца музыканта. В следующем году артист стал отцом во второй раз – у него появилась дочь Соломия.

Личную жизнь Вакарчук традиционно скрывает от камер, поэтому детских фото в его соцсетях значительно меньше, чем концертных. Но сам музыкант называл детей своим оберегом.

Юрий Горбунов – первенец в 46 лет



Юрий Горбунов / Фото из инстаграма



Юрий Горбунов впервые стал отцом в 46 лет. В феврале 2017 года Катя Осадчая родила их сына Ивана, а в 2021-м у супругов появился еще один мальчик – Даниил.

Сам телеведущий позже говорил, что позднее отцовство его совершенно не смущает: по его мнению, дети должны появляться тогда, когда родители к этому готовы. И здесь спорить сложно – особенно в три часа ночи у детской кроватки.

Виктор Павлик – снова папа в 55



Виктор Павлик / Фото из инстаграма



В июне 2021 года жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова родила сына Михаила. На тот момент певцу было 55 лет, а отцом он стал уже вчетвертый раз.

Павлик признавался, что с появлением Михаила начал особенно ценить каждый день. А на вопрос о возрасте отвечал просто: стареть некогда. Маленький ребенок, похоже, действительно неплохое противоядие от спокойной жизни.

Олег Скрипка – отцовство после 40



Олег Скрипка / Фото из инстаграма



Фронтмен "Воплей Видоплясова" сам рассказывал, что в 30 лет вообще не представлял себя отцом. Впервые радости отцовства он испытал только в 41 год. Впоследствии в большой семье Скрипки стало уже четверо детей.

Сергей Бабкин – сын в 40 лет



Сергей Бабкин / Фото из инстаграма



В июне 2019 года у 40-летнего Сергея Бабкина и его жены Снежаны родился сын Елисей. Музыкант присутствовал при родах и, когда впервые взял мальчика на руки, не смог сдержать слез.

Интересно, что имя Елисей Снежана, по ее словам, увидела во сне еще за несколько лет до рождения мальчика. А Сергей впоследствии даже посвятил сыну песню "Лис".

А есть и такие знаменитости, которые не планируют становиться родителями.

