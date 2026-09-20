До Дня батька 24 Канал зібрав п'ятьох відомих українських чоловіків, які стали татами у зрілому віці. Для декого це був первісток, а комусь довелося знову згадувати всі дитячі премудрості через десятиліття.

Святослав Вакарчук – уперше став татом у 46 років



Святослав Вакарчук / Фото з Інстаграму



Лідер "Океану Ельзи" довго не поспішав із батьківством. У 2021 році, коли Вакарчуку було 46, у нього народився первісток – син Іван, названий на честь батька музиканта. Наступного року артист став батьком удруге – у нього з'явилася донька Соломія.

Особисте життя Вакарчук традиційно береже від камер, тому дитячих фото в його соцмережах значно менше, ніж концертних. Але сам музикант називав дітей своїм оберегом.

Юрій Горбунов – первісток у 46



Юрій Горбунов / Фото з Інстаграму



Юрій Горбунов уперше став татом у 46 років. У лютому 2017 року Катя Осадча народила їхнього сина Івана, а у 2021-му в подружжя з'явився ще один хлопчик – Данило.

Сам телеведучий пізніше говорив, що пізнє батьківство його зовсім не бентежить: на його думку, діти мають з'являтися тоді, коли батьки до цього готові. І тут сперечатися складно – особливо о третій ночі біля дитячого ліжечка.

Віктор Павлік – знову тато у 55



Віктор Павлік / Фото з Інстаграму



У червні 2021 року дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова народила сина Михайла. На той момент співакові було 55 років, а батьком він став уже вчетверте.

Павлік зізнавався, що з появою Михайла почав особливо цінувати кожен день. А на запитання про вік відповідав просто: старіти ніколи. Маленька дитина, схоже, справді непоганий антидот від спокійного життя.

Олег Скрипка – батьківство після 40



Олег Скрипка / Фото з Інстаграму



Фронтмен "Воплів Відоплясова" сам розповідав, що у 30 років узагалі не уявляв себе батьком. Уперше радощі батьківства він відчув лише у 41 рік. Згодом у великій родині Скрипки стало вже четверо дітей.

Сергій Бабкін – син у 40 років



Сергій Бабкін / Фото з Інстаграму



У червні 2019 року в 40-річного Сергія Бабкіна та його дружини Сніжани народився син Єлисей. Музикант був присутній на пологах і, коли вперше взяв хлопчика на руки, не зміг стримати сліз.

Цікаво, що ім'я Єлисей Сніжана, за її словами, побачила уві сні ще за кілька років до народження хлопчика. А Сергій згодом навіть присвятив синові пісню "Лис".

А є й ті знаменитості, які не планують батьківство.

