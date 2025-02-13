Любовь спустя годы: как изменились украинские звездные пары

Уже завтра люди будут праздновать самый романтичный праздник зимы – День святого Валентина. 14 февраля – особенная дата для влюбленных пар, когда можно провести время вместе, обменяться подарками и признаться в самых сокровенных чувствах.

По случаю Дня влюбленных 24 Канал расскажет об отношениях самых известных пар украинского шоубизнеса. Кроме того, в материале узнавайте, как они изменились в течение многих лет.

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Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Ольга Сумская и Виталий Борисюк – одна из самых крепких пар украинского шоубизнеса. Актриса рассказывала, что их чувства зародились во время репетиции мюзикла "Кандид", в котором звезды играли влюбленных. Однако на тот момент она еще была замужем за Евгением Паперным. Впоследствии супруги таки развелись. Около пяти лет Сумская и Борисюк жили в гражданском браке, а официально зарегистрировали свои отношения только на шестой год.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк, 1990/2025 год / Коллаж Show 24

Григорий и Кристина Решетники

У многих людей складывается впечатление, что отношения Григория и Кристины Решетников – идеальные. Они познакомились в далеком 2008 году, тогда мужчине сразу понравилась девушка, но взаимностью она ему не отвечала. Затем знаменитость таки согласилась пойти на свидание с ведущим. Влюбленные отгуляли свадьбу в Ивано-Франковске в 2010 году. Сейчас супруги воспитывают троих сыновей: Ивана, Дмитрия и Александра.

Григорий и Кристина Решетники / Коллаж Show 24

Тимур и Инна Мирошниченко

Тимур и Инна Мирошниченко – еще одна пара украинского шоубизнеса, которой восхищается много людей. Во время полномасштабного вторжения России против Украины супруги усыновили мальчика Марселя и удочерили девочку Ангелину. Кроме того, они воспитывают сына Марка и дочь Мию.

Тимур и Инна Мирошниченко / Коллаж Show 24

Дмитрий и Ирина Монатики

Дмитрий и Ирина из Луцка, однако познакомились они в Киеве благодаря общей подруге, которая сейчас является крестной матерью их старшего сына. Они пошли гулять по столице, где много разговаривали. Сначала мужчина и женщина были друзьями, а впоследствии их отношения переросли в романтические. Сейчас звездные супруги воспитывают троих детей: Даниила, Платона, а имя третьего сына, который родился недавно, пара пока не раскрыла.

Дмитрий и Ирина Монатики / Коллаж Show 24

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая

Юрия Горбунова и Екатерину Осадчую соединило телевидение, их отношения начались на талант-шоу "Голос. Дети". Некоторое время звезды не рассказывали, что поженились, несмотря на бешеное внимание поклонников к ним. Радостной новостью супруги поделились в конце февраля 2017 года. Пара воспитывает двух общих сыновей: Ивана и Даниила.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / Коллаж Show 24

Как видим, и среди звездных пар есть те, которые остаются вместе несмотря на годы. Поклонники любят их, надеются, что их любовь будет жить вечно и, возможно, даже ставят их отношения в пример.