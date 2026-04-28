Кое-кого не узнать: пользователи Threads показали архивные фото с украинскими звездами

В сети показали архивные фотографии украинских звезд, среди которых Владимир Дантес, Вадим Олейник, Андрей Кузьменко. Даже есть фотография с Владимиром Зеленским, сделанная еще до его президентства.

Украинка из Харькова опубликовала в Threads сообщение, в котором попросила других пользователей поделиться своими фотографиями со знаменитостями. Многие из них среагировали и подняли свои архивы.

Женщина показала фото с Владимиром Дантесом, на котором его не узнать. Певец позировал в образе Маленького принца – персонажа одноименной книги французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Он надел белый парик, белую рубашку и красный жилет.

Это я Маленький принц. Это было так давно,

– ответил в комментариях Дантес.

Владимир Дантес в образе Маленького принца / Фото из Threads alcostopom_po_galaktike

Поделились пользователи и фотографиями с покойным Андреем Кузьменко. Напомним, что лидер группы "Скрябин" трагически погиб в результате ДТП 2 февраля 2015 года – ему было всего 46.

Анастасия с Кузьмой Скрябиным / Фото из Threads nastya.too

Андрей Кузьменко / Фото из Threads trila.nb

Многих звезд в Мариуполе (еще до того, как город оккупировала Россия) встретила визажистка Юлия. Среди них: Виталий Козловский, Тарас Тополь, Соломия Витвицкая, Олег Михайлюта (Фагот из ТНМК) и Владимир Зеленский. Тогда нынешний президент Украины был участником Студии "Квартал 95".

Юлия со знаменитостями / Фото из Threads визажистки

Фотограф Марина показала фото с Михаилом Клименко – лидером группы ADAM, который, к сожалению, скончался 7 декабря 2025 года после борьбы с туберкулезным менингитом.

Фотограф Марина с Михаилом Клименко / Фото с Threads mrn___rmn

Психологу Эльвире когда-то удалось встретить Владимира Дантеса и Вадима Олейника, которые принимали участие во 2 сезоне "Фабрики звезд" и выступали в группе "ДиО.фильмы".

Эльвира с Владимиром Дантесом / Фото из Threads elviraa.psy

Эльвира с Вадимом Олейником / Фото из Threads elviraa.psy

Тату-мастер из Львова Анастасия имеет целую коллекцию фото со знаменитостями, в частности с Олегом Скрипкой, Андреем Хливнюком, Надеждой Дорофеевой, Борисом Барским и даже с Крэйгом Дэвидом и INGRID.

Анастасия со знаменитостями / Фото из Threads тату-мастера

