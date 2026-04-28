Архивное фото Буданова опубликовало издание "Бабель". Редакция сделала большой материал о руководителе ОП.

На фотографии товарищ обнимает Кирилла Буданова за плечи, а тот держит в руках рюмку, очевидно, с алкогольным напитком. Ребята, вероятно, отдыхали в каком-нибудь баре.

Фотография сделана в августе 2003 года, когда нынешнему руководителю ОП было 17. Летом того же года Кирилл окончил школу и поехал в Одессу поступать в военный институт, готовивший десантников.

Кирилл Буданов в 17 лет / Фото "Бабель"

Буданов стал одним из 40 абитуриентов, которых отобрали в вуз. Хотя обучение было непростым, он учился хорошо и даже успевал помогать другим курсантам.

В библиотеке института был отдел по книгам с ограниченным доступом. Их нельзя было выносить, однако Кирилл все равно брал их, читать на каникулах или в наряде.

Что известно о детстве Кирилла Буданова?

Кирилл Буданов родился 4 января 1986 на левом берегу Киева. Во времена СССР его отец работал инженером на Киевском радиозаводе, изготовлял детали для космической отрасли.

Когда СССР распался, Алексей Буданов занялся собственным бизнесом, связанным с переработкой аккумуляторов. Мужчина скончался несколько лет назад. Мама руководителя ОП когда-то работала в ЗАГСе, а сейчас являюсь домохозяйкой.

Кирилл Алексеевич учился в 128 школе, которая располагалась вдали от его дома. Лето он проводил у родственников, которые жили в Крыму, и с детства мечтал стать военным.

У рода экс-начальника ГУР были разведчики, а его дедушка в 1950-х годах отслужил пять лет на флоте и любил рассказывать семейные легенды – именно он оказал влияние на выбор профессии Буданова.

Что известно о личной жизни Кирилла Буданова?