Украинские звезды, которые нашли любовь во время войны
- Даша Квиткова и Владимир Бражко подтвердили отношения в июле 2025 года, а в сентябре Бражко сделал Даше предложение.
- Надя Дорофеева вышла замуж за Мишу Кацурина после развода с Владимиром Дантесом, тогда как Могилевская удочерила двух девочек во время войны.
Война – это период, когда жизнь выходит на первый план. Обычные заботы отходят на второе место, а в приоритете появляются другие вещи.
Например, любви. Из-за войны немало семей разрушилось, одновременно немало и новых семей создалось. 24 Канал расскажет о нескольких парах из украинского шоу-бизнеса, которые смогли найти друг друга в самые тяжелые времена.
К теме Пережила измену и похоронила мужа: все о личной жизни Тины Кароль
Даша Квиткова и Владимир Бражко
Об отношениях пары стало известно в мае 2025 года. Некоторое время они избегали комментариев о личной жизни, однако в июле Бражко официально подтвердил отношения с Квитковой.
Выяснилось, что пара случайно познакомилась в одном из заведений, однако подробности пока остаются в тайне. В сентябре футболист сделал предложение любимой.
Надя Дорофеева и Миша Кацурин
Об этих отношениях не говорил разве ленивый. Ранее, когда певица была в браке с Владимиром Дантесом, они дружили семьями с Кацуриными.
Когда стало известно о разводе Дорофеевой и разлад в Кацуриных, выяснилось, что певица теперь в отношениях с Мишей, а Владимир в отношениях с Дашей.
Надя вышла замуж за Мишу, а вот Дантес, вероятно, разошелся с Кацуриной, однако пара официальных заявлений не делала.
Наталья Могилевская
Любовь к певице также пришла во время полномасштабной войны. Хотя Могилевская и была знакома с этим человеком более 20 лет, однако большая трагедия привела любовь к ее сердцу.
Кроме того, артистка стала еще и мамой. Она удочерила двух детей.
Наталья Могилевская с любимым: смотрите видео онлайн
Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская
Для шоумена это третий брак. 4 октября 2022 года – день, когда пара считает началом своей истории любви. Именно тогда Владимир развелся с Кристиной Горняк.
Сегодня супруги уже воспитывают сына Тимофея.
Екатерина Сильченко и Сергей Неклева
О своих отношениях пара сообщила накануне большой войны – 14 февраля 2022 года. В начале февраля 2024 года Екатерина сообщила, что Сергей ей сделал предложение в Софиевском соборе.
А в начале сентября прошлого года дизайнер вышла замуж за своего возлюбленного во время Ukrainian Fashion Week SS26 на подиуме.
Фима Константиновский и Лиза Нечипоренко
С первой женой юморист разошелся в 2021 году, однако официально развелся только в 2024. С новой возлюбленной познакомился на Tinder.
В начале июня 2025 года Фима официально женился на Лизе. Впоследствии пара отгуляла свадьбу.
Ранее мы рассказывали о 5 украинских звездных парах, которые находятся в браке более 20 лет.