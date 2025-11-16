Навсегда в нашей памяти: украинские звезды, которые трагически погибли в автокатастрофах

Жизнь каждого человека очень хрупкая. Одно мгновение может изменить все и забрать тех, кого мы привыкли видеть на экранах, чью музыку слушали вживую, чьи лица видели в медиа и соцсетях.

ДТП и аварии являются одними из самых распространенных причин смерти. 16 ноября, во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, мы чтим память тех, кого унесло это трагическое событие, пишет 24 Канал.

Кузьма "Скрябин"

Легендарный украинский музыкант Андрей Кузьменко ушел из жизни в 46 лет. После выступления в Кривом Роге, под утро, Андрей отправился в Киев на своем авто. Это было 2 февраля 2015 года.

На пути Кривой Рог – Кропивницкий внедорожник певца столкнулся с молоковозом. Из-за сильного удара его авто развернуло на 90 градусов. Андрей Кузьменко получил тяжелые травмы, из-за которых погиб. Это большая потеря для украинской музыкальной сцены. Творчество "Скрябина" навсегда вошло в культурное наследие.

Факт ДТП до сих пор остается дискуссионным среди некоторых сторонников Кузьменко. По официальной версии, причина аварии – превышение скорости и потеря управления на скользкой дороге. Но некоторые считают, что аварию якобы спровоцировали третьи лица, которым не нравилось то, как музыкант критикует власть.



Андрей Кузьменко / Фото из инстаграма группы "Скрябин"

Игорь Пелых

В свое время Игорь Пелых был одним из самых талантливых и лучших ведущих на украинском телевидении. Он вел тревел-шоу "Галопом по Европам" и основал собственную продюсерскую компанию.

Однако его жизнь оборвала автокатастрофа, произошедшая 8 мая 2009 года. Авто Honda Accord на проспекте Победы в Киеве врезалось в машину, ехавшую рядом. После этого автомобиль выехал на другую полосу, где ударился о деревья и перевернулся.



Игорь Пелих / Фото "Моя родная Украина"

Марина Поплавская

Новость о трагической гибели звезды "Дизель шоу" в автокатастрофе стала шоком для поклонников. Автобус "Неоплан", которым участники коллектива ехали из Львова в Киев, столкнулся с грузовиком "Новой почты". Как рассказала Яна Глущенко, причиной стало то, что водитель заснул.

Марина Поплавская была на переднем сиденье рядом с водителем. Именно на эту часть автобуса пришелся самый большой удар. Некоторые другие юмористы получили ранения. Сестра Марины Поплвской не обвиняет "Дизель шоу" в потере, однако ее конфликт с Егором Крутоголовым остается открытым.



Марина Поплавская / Фото ICTV

Ольга Бура

Ольгу помнят как телеведущую программы "Коронное блюдо" и прогноза погоды. Ей прогнозировали успешное будущее в профессии ведущего. Трагическая авария произошла 29 мая 2004 года ночью на трассе Киев – Сумы. Водитель автомобиля Lexus, в котором находилась Ольга Бура, на большой скорости (около 200 километров в час) врезалась в бетонное ограждение.

Машина несколько раз перевернулась в воздухе и столкнулась с рекламным щитом. Водитель умер по дороге в больницу, а Ольга вылетела из авто без признаков жизни.



Ольга Бура / Фото из фейсбука

Богдан Сташкив

Народный артист Украины погиб в аварии в 67 лет. ДТП произошло на Закарпатье, вблизи села Нижние Ворота в Мукачевском районе. Как сообщила полиция, водитель BMW выбрал опасную скорость и не справился с управлением. Авто перевернулось на крышу. К сожалению, от полученных травм музыкант погиб на месте.

Богдан Сташкив – не только уважаемый артист, но и обладатель множества наград. Он является автором песни "Золотая осень", что популярна до сих пор.



Богдан Сташкив / Фото с фейсбука