Назавжди у нашій пам'яті: українські зірки, які трагічно загинули в автокатастрофах

Життя кожної людини дуже крихке. Одна мить може змінити все й забрати тих, кого ми звикли бачити на екранах, чию музику слухали наживо, чиї обличчя бачили у медіа й соцмережах.

ДТП та аварії є одними з найпоширеніших причин смерті. 16 листопада, у Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод, ми вшановуємо пам'ять тих, кого забрала ця трагічна подія, пише 24 Канал.

Кузьма "Скрябін"

Легендарний український музикант Андрій Кузьменко пішов з життя у 46 років. Після виступу у Кривому Розі, під ранок, Андрій вирушив до Києва на своєму авто. Це було 2 лютого 2015 року.

На шляху Кривий Ріг – Кропивницький позашляховик співака зіткувся з молоковозом. Через сильний удар його авто розвернуло на 90 градусів. Андрій Кузьменко зазнав важких травм, через які загинув. Це велика втрата для української музичної сцени. Творчість "Скрябіна" назавжди увійшла до культурної спадщини.

Факт ДТП досі залишається дискусійним серед деяких прихильників Кузьменка. За офіційною версією, причина аварії – перевищення швидкості та втрата керування на слизькій дорозі. Та дехто вважає, що аварію начебто спровокували треті особи, яким не подобалось те, як музикант критикує владу.



Андрій Кузьменко / Фото з інстаграму гурту "Скрябін"

Ігор Пелих

Свого часу Ігор Пелих був одним з найталановитіших і найкращих ведучих на українському телебаченні. Він вів тревел-шоу "Галопом по Європах" та заснував власну продюсерську компанію.

Однак його життя обірвала автокатастрофа, що сталась 8 травня 2009 року. Авто Honda Accord на проспекті Перемоги в Києві врізалось в машину, що їхала поряд. Після цього автомобіль виїхав на іншу смугу, де вдарився об дерева і перекинувся.



Ігор Пелих / Фото "Моя рідна Україна"

Марина Поплавська

Новина про трагічну загибель зірки "Дизель шоу" в автокатастрофі стала шоком для шанувальників. Автобус "Неоплан", яким учасники колективу їхали зі Львова до Києва, зіткнувся з вантажівкою "Нової пошти". Як розповіла Яна Глущенко, причиною стало те, що водій заснув.

Марина Поплавська була на передньому сидінні поруч з водієм. Саме на цю частину автобуса припав найбільший удар. Деякі інші гумористи зазнали поранень. Сестра Марини Поплвської не звинувачує "Дизель шоу" у втраті, однак її конфлікт з Єгором Крутоголовим залишається відкритим.



Марина Поплавська / Фото ICTV

Ольга Бура

Ольгу пам'ятають як телеведучу програми "Коронна страва" та прогнозу погоди. Їй прогнозували успішне майбутнє у професії ведучого. Трагічна аварія сталась 29 травня 2004 року уночі на трасі Київ – Суми. Водій автомобіля Lexus, в якому перебувала Ольга Бура, на великій швидкості (близько 200 кілометрів за годину) врізалась у бетонну огорожу.

Машина кілька разів перевернулась у повітрі та зіштовхнулась з рекламним щитом. Водій помер дорогою в лікарню, а Ольга вилетіла з авто без ознак життя.



Ольга Бура / Фото з фейсбуку

Богдан Сташків

Народний артист України загинув в аварії у 67 років. ДТП сталась на Закарпатті, поблизу села Нижні Ворота в Мукачівському районі. Як повідомила поліція, водій BMW вибрав небезпечну швидкість та не впорався з керуванням. Авто перекинулось на дах. На жаль, від отриманих травм музикант загинув на місці.

Богдан Сташків – не тільки шанований артист, але й володар безлічі нагород. Він є автором пісні "Золотава осінь", що популярна й досі.



Богдан Сташків / Фото з фейсбуку