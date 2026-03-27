Не потеряли веру в любовь: 6 украинских звезд, которые женились три и более раз

Отношения и браки знаменитостей нередко проходят через испытания и кризисы. Постоянные гастроли, напряженный график, недоразумения – все это приводит к разводам, которые иногда завершаются громкими скандалами.

Но многие известные украинцы не останавливаются после первого или второго развода и снова решаются сказать "да". 24 Канал расскажет о звездах, которые женились (или выходили замуж три или более раз. Они не уставали искать "своего человека" или идти на кардинальные решения несмотря на общественное осуждение.

Виктор Павлик

Известный украинский певец четыре раза ходил под венец. От первого брака с Лидией у него родился сын Александр, во втором браке на свет появилась дочь Кристина. Третья жена артиста – Лариса Созаева, в браке с которой родился сын Павел. Парень ушел из жизни из-за онкологического заболевания.

Сейчас Виктор Павлик женат в четвертый раз – он состоит в браке с блогером Екатериной Репяховой. Супруги воспитывают сына Мишутку.



Владимир Остапчук

Личная жизнь Владимира Остапчука – одна из самых скандальных в украинском шоубизнесе. Впервые ведущий женился на Елене Войченко – у них родилось двое детей. Супруги развелись с громким конфликтом.

Второй брак шоумена был с Кристиной Горняк. Пара прожила вместе несколько лет, но после начала полномасштабного вторжения развелась. Дом, в который они вместе вложились, стал объектом громкого скандала между эксы.

В 2022 году Владимир познакомился с Екатериной Полтавской. Дата начала их отношений – 4 октября, когда шоумен официально во второй раз развелся. Со временем пара расписалась. В 2024 году у них родился сын Тимофей.



Иво Бобул

Известный певец трижды переживал опыт развода. Первый брак, по мнению Иво Бобула, не сложился из-за тещи. Со второй женой артист развелся якобы из-за ее измен.

Около 10 лет Иво Бобул был женат на Лилии Сандулесу – пара вместе много гастролировала и выступала на концертах. Но и здесь не сложилось. Поговаривают, разрыв произошел из-за разных характеров.



Сейчас Иво Бобул женат на Наталье, которая моложе певца на 12 лет.

Евгений Рыбчинский

Продюсер и поэт Евгений Рыбчинский женился впервые еще во время учебы в университете, когда ему было 19 лет. От первого брака у Рыбчинского родился сын. В 37 лет он женился во второй раз – у Евгения и Юлии родилось трое сыновей.

В конце прошлого года Евгений Рыбчинский признался, что женился в третий раз. Но на этот раз он решил не рассказывать о жене и скрыть личное от лишних глаз.



Аида Николайчук

Победительница 3 сезона "Х-Фактор" воспитывает сына от первого брака. Второй раз певица замужем за Никитой Подольским из Беларуси. Но и эти отношения не сложились.

После начала полномасштабного вторжения Аида Николайчук уехала за границу. Там она познакомилась с голливудским каскадером и режиссером Даниэло Лосисеро. В 2025 году пара сыграла свадьбу.



Ирэна Карпа

Писательница и певица вспоминала, что решение выйти замуж впервые было довольно импульсивным. Уже через год в браке она развелась – причиной стали разные интересы.

Во второй раз Ирэна Карпа вышла замуж за американца Нормана Пола Хенсена, отношения с которым завязались в Париже. У них родилось двое детей. Но в 2014 году пара развелась.

Два раза это было по-фану, импровизировано. В третий раз – это уже было сознательное решение,

– говорила Ирэна Карпа о своих браках.



Сейчас Ирэна Карпа замужем в третий раз. Ее муж – француз Луи Требюше, с которым познакомилась в Париже.