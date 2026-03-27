Та багато відомих українців не зупиняються після першого чи другого розлучення і знову наважуються сказати "так". 24 Канал розповість про зірок, які одружувалися (чи виходили заміж три або більше разів. Вони не втомлювались шукати "свою людину" чи йти на кардинальні рішення попри суспільний осуд.

Віктор Павлік

Відомий український співак чотири рази ходив під вінець. Від першого шлюбу з Лідією у нього народився син Олександр, у другому шлюбі на світ з'явилась донька Христина. Третя дружина артиста – Лариса Созаєва, у шлюбі з якою народився син Павло. Хлопець пішов з життя через онкологічне захворювання.

Зараз Віктор Павлік одружений учетверте – він перебуває у шлюбі з блогеркою Катериною Репяховою. Подружжя виховує сина Михайлика.



Українські зірки / Фото з інстаграму зірок

Володимир Остапчук

Особисте життя Володимира Остапчука – одне з найскандальніших в українському шоубізнесі. Уперше ведучий одружився з Оленою Войченко – у них народилося двоє дітей. Подружжя розлучилось з гучним конфліктом.

Другий шлюб шоумена був з Христиною Горняк. Пара прожила разом кілька років, але після початку повномасштабного вторгнення розлучилась. Будинок, у який вони разом вклалися, став об'єктом гучного скандалу між ексами.

У 2022 році Володимир познайомився з Катериною Полтавською. Дата початку їхніх стосунків – 4 жовтня, коли шоумен офіційно вдруге розлучився. З часом пара розписалась. У 2024 році в них народився син Тимофій.



Іво Бобул

Відомий співак тричі переживав досвід розлучення. Перший шлюб, на думку Іво Бобула, не склався через тещу. З другою дружиною артист розлучився начебто через її зради.

Близько 10 років Іво Бобул був одружений з Лілією Сандулесу – пара разом багато гастролювала й виступала на концертах. Але й тут не склалося. Подейкують, розрив стався через різні характери.



Зараз Іво Бобул одружений з Наталією, яка молодша від співака на 12 років.

Євген Рибчинський

Продюсер та поет Євген Рибчинський одружився вперше ще під час навчання в університеті, коли йому було 19 років. Від першого шлюбу у Рибчинського народився син. У 37 років він побрався вдруге – у Євгена та Юлії народилося троє синів.

Наприкінці минулого року Євген Рибчинський зізнався, що одружився втретє. Але цього разу він вирішив не розповідати про дружину й приховати особисте від зайвих очей.



Аїда Ніколайчук

Переможниця 3 сезону "Х-Фактор" виховує сина від першого шлюбу. Удруге співачка заміж за Микиту Подольського з Білорусі. Але й ці стосунки не склалися.

Після початку повномасштабного вторгнення Аїда Ніколайчук виїхала за кордон. Там вона познайомилась з голлівудським каскадером і режисером Даніело Лосісеро. У 2025 році пара зіграла весілля.



Ірена Карпа

Письменниця та співачка пригадувала, що рішення вийти заміж вперше було доволі імпульсивним. Уже через рік у шлюбі вона розлучилась – причиною стали різні інтереси.

Удруге Ірена Карпа вийшла заміж за американця Нормана Пола Хенсена, стосунки з яким зав'язалися в Парижі. У них народилося двоє дітей. Але у 2014 році пара розлучилась.

Два рази це було по-фану, імпровізовано. Утретє – це вже було свідоме рішення,

– казала Ірена Карпа про свої шлюби.



Зараз Ірена Карпа заміжня втретє. Її чоловік – француз Луї Требюше, з яким познайомилась у Парижі.