24 Канал розповість про тих українських зірок, які ще жодного разу не одружувалися. Вони або ж перебувають у статусі холостяків чи холостячок, або ж свідомо через різні причини не поспішають узаконювати стосунки.

До слова В Україні чи за кордоном: де зараз співачка Гайтана, яка нещодавно втратила батька

Злата Огнєвіч

40-річна співачка рідко ділиться особистим життям. Проте зірка зізнавалась, що чимало її романів завершувалися розставанням через її успішну кар'єру та ревнощі з боку чоловіків.

У пошуках обранця Злата Огнєвіч навіть стала учасницею шоу "Холостячка", переможцем якого став Андрій Задворний. Але й тут парі не вдалося побудувати стосунки.

Зараз співачка у пошуках такого партнера, який би з повагою поставився до її професії та підійшов з розумінням до її насиченого графіка. На думку Злати, це не кар'єризм, а "відданість професії".



Макс Барських

В одному з останніх інтерв'ю співак розповідав, що його останні тривалі стосунки були близько 7 років тому. Оскільки після 2014 року кар'єра Макса пішла вгору, часу на особисте життя не залишалося. Тому артистові було вкрай складно побудувати серйозні стосунки та одружитися.

На початку цього року Барських заінтригував шанувальників. Він випустив пісню "Закоханий" і зізнався, що вона передає його теперішній внутрішній стан. Та чи готовий Макс Барських до довгострокових відносин - наразі невідомо.



Андрій Данилко

53-річний український співак досі неодружений та не має дітей. Артист вважає, що так просто склалася його доля. Данилко каже, що він "ніби з іншої планети", і ніколи не міг уявити себе на місці нареченого.

Ось я знав у дитинстві, що якось мені це не дано. Як це пояснити – я не знаю. Ви знаєте, і не хочеться, я навіть собі уявити не можу,

– ділився Андрій Данилко.



Олексій Дурнєв

Відомого українського блогера й шоумена часто пропонують на роль головного холостяка країни. Раніше він розповідав, що дівчата звертають на нього увагу й часто кличуть на побачення. Та зазвичай Олексій Дурнєв особистим життям не ділиться.

Відомо, що блогер перебував у стосунках з дівчиною Катериною. Після цього він начебто більше ніколи не зізнавався комусь у коханні. Навколо особистого життя Дурнєва останнім часом ходять лише чутки, які сам шоумен не підтверджує, але й не спростовує.



Даша Астаф'єва

Волонтерка та співачка мала кілька серйозних стосунків і навіть була зарученою з бізнесменом Артемом Кімом. Однак весілля так і не відбулось – пара розійшлась після того, як чоловіка запідозрили у розкладанні державних коштів.

Відомо, що зараз Даша Астаф'єва перебуває у стосунках. Її обранець на кілька років молодший, вони разом працюють над додатком UnderBooks. Ходять чутки, що пара побралась, однак сама зірка каже, що весілля – не на часі.

Мені не до свят. Усе, що пов'язане з гулянками, весіллями, жартами – воно якесь несправжнє. Для мене шлюб – дуже серйозний крок. До цього треба бути готовим. Ми однодумці в цій темі. Не укладаємо шлюб, тому що в країні війна,

– розповідала артистка.



Раніше ми розповідали про те, що сталося між Машею Єфросиніною та Олею Поляковою. І чому в мережі "наробило шуму" інтерв'ю Вадима Буряковського.