Будете удивлены: архивные фото украинских звезд на школьных выпускных

В большинстве украинских школ последний звонок прозвучит уже сегодня – 29 мая. Выпускники уже на пороге нового этапа жизни, поэтому этот день для них очень важен.

Много лет назад и украинские знаменитости были обычными школьниками, которые еще не знали, что ждет их в будущем. Они надели свои праздничные наряды и отправились на ту самую последнюю линейку, где в последний раз для них прозвучал школьный звонок. В такой важный день 24 Канал покажет редкие фото с выпускных, где некоторых звездных выпускников можно сразу и не узнать.

Дмитрий Монатик

Даже на свой выпускной артист пришел в ярком образе – черный костюм с красным галстуком, а на голове сделал дреды, что добавило Дмитрию брутальности.

Дмитрий Монатик на выпускном / Фото из соцсетей

Светлана Тарабарова

На выпускном артистка была еще без своих эффектных рыжих волос. Светлана тогда была блондинкой, а вот платье уже говорило о ее стиле – пурпурный наряд с прозрачными вставками, которые идеально подчеркивали ее фигуру.

Светлана Тарабарова на выпускном / Фото из соцсетей

Ирина Федишин

А эта украинская певица заканчивала школу во Львове. На выпускной вечер Федишин надела платье лимонного цвета, а ее белокурые волосы были собраны в аккуратную прическу.

Ирина Федишин на выпускном / Фото из соцсетей

Анна Тринчер

На фоне других звезд девушка выглядит более современно, ведь ее выпускной состоялся в 2018 году. У Ани были довольно напряженные отношения с одноклассниками, ведь на момент выпуска она уже была популярной, и сверстники ее не воспринимали.

На выпускной певица надела платье изумрудного цвета с большим разрезом на ноге.

Анна Тринчер на выпускном / Фото из личного архива певицы

Виталий Козловский

Артист, который не так давно снова вернулся на большую сцену, на собственный выпускной сам создал и сшил себе костюм. В то время, когда одноклассники приходили в традиционных классических костюмах в черных и серых цветах, наряд Козловского имел оригинальный принт.

Виталий Козловский на выпускном / Фото из личного архива певца

Alyona alyona

Рэперка, которая представляла Украину на Евровидении, на школьный выпускной надела яркое платье в голубом цвете, а образ дополнила плетеной накидкой, выразительным макияжем и прической.

Alyona Alyona на выпускном / Фото из инстаграма звезды

Потап

Алексей Потапенко, который недавно объявил о разводе с Настей Каменских, на выпускном имел густую шевелюру. У него была белая рубашка и костюм светлого цвета.

Потап на выпускном / Фото из инстаграма звезды

MELOVIN

Архивные фото артиста в сети довольно редкие. Однако нам удалось увидеть, как MELOVIN выглядел на школьном выпускном. Певец отличался на фоне одноклассников, ведь был без пиджака, а образ дополнил яркими очками.

Melovin на выпускном / Фото из соцсетей

Сегодняшний праздник навсегда останется особенным, ведь придет осознание, что больше не сядешь за школьную парту и не будешь бегать по коридорам школы с одноклассниками. Но как говорят, "каждый финиш – это по сути старт", поэтому пусть так и будет в жизни каждого выпускника.