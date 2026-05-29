Будете удивлены: архивные фото украинских звезд на школьных выпускных
В большинстве украинских школ последний звонок прозвучит уже сегодня – 29 мая. Выпускники уже на пороге нового этапа жизни, поэтому этот день для них очень важен.
Много лет назад и украинские знаменитости были обычными школьниками, которые еще не знали, что ждет их в будущем. Они надели свои праздничные наряды и отправились на ту самую последнюю линейку, где в последний раз для них прозвучал школьный звонок. В такой важный день 24 Канал покажет редкие фото с выпускных, где некоторых звездных выпускников можно сразу и не узнать.
Дмитрий Монатик
Даже на свой выпускной артист пришел в ярком образе – черный костюм с красным галстуком, а на голове сделал дреды, что добавило Дмитрию брутальности.
Светлана Тарабарова
На выпускном артистка была еще без своих эффектных рыжих волос. Светлана тогда была блондинкой, а вот платье уже говорило о ее стиле – пурпурный наряд с прозрачными вставками, которые идеально подчеркивали ее фигуру.
Ирина Федишин
А эта украинская певица заканчивала школу во Львове. На выпускной вечер Федишин надела платье лимонного цвета, а ее белокурые волосы были собраны в аккуратную прическу.
Анна Тринчер
На фоне других звезд девушка выглядит более современно, ведь ее выпускной состоялся в 2018 году. У Ани были довольно напряженные отношения с одноклассниками, ведь на момент выпуска она уже была популярной, и сверстники ее не воспринимали.
На выпускной певица надела платье изумрудного цвета с большим разрезом на ноге.
Виталий Козловский
Артист, который не так давно снова вернулся на большую сцену, на собственный выпускной сам создал и сшил себе костюм. В то время, когда одноклассники приходили в традиционных классических костюмах в черных и серых цветах, наряд Козловского имел оригинальный принт.
Alyona alyona
Рэперка, которая представляла Украину на Евровидении, на школьный выпускной надела яркое платье в голубом цвете, а образ дополнила плетеной накидкой, выразительным макияжем и прической.
Потап
Алексей Потапенко, который недавно объявил о разводе с Настей Каменских, на выпускном имел густую шевелюру. У него была белая рубашка и костюм светлого цвета.
MELOVIN
Архивные фото артиста в сети довольно редкие. Однако нам удалось увидеть, как MELOVIN выглядел на школьном выпускном. Певец отличался на фоне одноклассников, ведь был без пиджака, а образ дополнил яркими очками.
Сегодняшний праздник навсегда останется особенным, ведь придет осознание, что больше не сядешь за школьную парту и не будешь бегать по коридорам школы с одноклассниками. Но как говорят, "каждый финиш – это по сути старт", поэтому пусть так и будет в жизни каждого выпускника.