Можно без преувеличения сказать, что многие украинские знаменитости известны далеко за пределами родного дома. Их творчество, коммуникативность и желание развиваться повлияли на уровень публичности.

В современных реалиях наши знаменитости имеют немало ролей – поддерживать украинскую культуру, говорить о войне на весь мир, поддерживать дух народа и популяризировать моду на украинское. В списке таких деятелей оказалось немало имен, поэтому в подборке Show24 предлагаем узнать, о ком идет речь.

О каких звездах говорит весь мир?

Джамала

Украинская певица крымскотатарско-армянского происхождения в 2011 году впервые попробовала свои силы на Нацотборе на Евровидение, однако тогда победу одержала Мика Ньютон.

В 2016 году Джамала снова пробует пробиться на Евровидение с песней 1944, которая посвящена депортации крымскотатарского народа. В результате певица поехала на конкурс и одержала победу для Украины.

Тогда россияне заявляли о политизированности текста, однако Европейский вещательный союз признал, что трек не нарушил правил конкурса.

Jamala – 1944: смотрите видео онлайн

После такого успеха артистка подписала контракт с Universal Music Group, который выпустил ее альбом "1944" в Европе и в США. А в 2023 году эта песня попала в тройку лучших песен Евровидения, по версии британского издания The Guardian.

Во время большой войны исполнительница не покинула Украину. Она активно помогает армии, а также работает на иностранную аудиторию, рассказывая о беде, которая постучалась в дома украинцев.

Однажды Джамала приняла приглашение от Белого дома, где ее пригласили на торжественную церемонию. Там она спела в дуэте с Hozier.

Джамала с мужем и супругами Байденов / Фото из инстаграма певицы

Кроме того, в 2024 году артистка была единственным представителем украинского шоу-бизнеса, кто спел на Олимпиаде-2024 в Париже. Тогда Джамала использовала момент и напомнила, что Украина нуждается в поддержке.

Руслан Багинский

Украинского дизайнера хорошо знают за пределами Украины. Одна из главных новостей, которая появилась в публичном пространстве о Багинском, стала феерической. Оказалось, что человек оформил 12 витрин сети универмагов Galeries Lafayette в центре Парижа.

Это впервые, когда украинский бренд реализовал такой масштабный проект за рубежом.

Руслан Багинский / Фото из инстаграма Ruslan Baginskiy

Но на этом новости не закончились. Кроме оформления витрин, Руслан еще и открыл поп-ап и магазин своего бренда в формате shop-in-shop. Это еще один прорыв, ведь украинский бренд занял достойное место в ряду с другими мировыми лидерами моды.

Такое событие действительно стало важным, ведь оно прямо говорит, что международная арена заинтересована в украинских дизайнерах и их творениях.

К слову, на витрины, которые оформил Багинский, можно будет еще взглянуть до 25 августа.

Как Руслан Багинский оформлял витрины (листайте карусель вправо):

Kalush Orchestra

Группа была создана в 2021 году, а уже через год поехала представлять Украину на Евровидение, когда Россия начала полномасштабную войну. Ребята поехали в итальянский Турин, где не просто одержали победу для нашей страны в такое сложное время, но и привлекли внимание к ситуации на "Азовстали". Олег Псюк на сцене воскликнул: "Help Mariupol, help Azovstal now!".

Олег Псюк выкрикнул на сцене просьбу о помощи Мариуполю и "Азовстали": смотрите видео онлайн

После победы песня Stefania возглавила чарты Apple Music в Польше, Латвии, Литвы, Эстонии и стала самым прослушиваемым треком в восточноевропейских и центральноазиатских странах.

Позже о группе заговорили в США, ведь фотография Kalush Orchestra появилась на Таймс-Сквер.

Kalush Orchestra на Таймс-Сквер / Фото из инстаграма Общественного

Но и это не стало последним масштабным событием, связанным с группой. Впоследствии они выпустили совместный трек с финской группой The Rasmus, а еще позже встретились с Арнольдом Шварценеггером. Звезда "Терминатора" снялся в клипе Kalush Orchestra – "Щедрий вечір".

Kalush Orchestra – "Щедрий вечір": смотрите видео онлайн

Мстислав Чернов

Известный украинский режиссер стал своеобразным криком о помощи в Голливуде, благодаря своей документальной ленте "20 дней в Мариуполе". Во время того, как на церемонии Оскар ему вручили статуэтку, Чернов выступил с речью, где отметил, что он, видимо, будет первым и единственным автором кинокартины, который хотел бы, чтобы его фильма не существовало. Режиссер признался, что готов был бы отдать эту награду, лишь бы народ Украины больше не страдал.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Публика отреагировала на мощную речь украинского журналиста. Весь зал стоя аплодировал команде, которая создала лучший документальный фильм года – "20 дней в Мариуполе".

С 28 августа в украинском прокате стартует документальный фильм "2000 метров до Андреевки" Мстислава Чернова. Новая картина рассказывает историю освобождения села Андреевка, что под Бахмутом, воинами 3-й отдельной штурмовой бригады во время украинского контрнаступления.

Этот фильм уже получил признание на фестивалях "Сандэнс" и Docudays UA, а критики предложили высокие оценки. Также кинолента вошла в программы престижного международного кинофестиваля в Карловых Варах и отечественного Миколайчук Open.

"2000 метров до Андреевки": смотрите онлайн трейлер фильма

Недавно Чернова заметили в Белом доме во время встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Оказалось, что режиссер получил специальное разрешение для съемки этих переговоров. Он работает над новым проектом – документальной лентой о переговорах и завершении войны.

Мстислав Чернов на встрече Зеленского и Трампа / Сторис из инстаграма режиссера

Jerry Heil

Благодаря победе в музыкальных соревнованиях Djooky, артистка смогла улететь в США, где познакомилась с обладателями Грэмми. Она училась в Беркли, ведь ее целью было популяризировать украинскую музыку за рубежом. Во времена большой войны артистка выпустила немало треков с иностранными артистами, а однажды даже стала лауреатом престижной премии Евросоюза – The Music Moves Europe Awards.

В 2024 году певица вместе с рэпершей alyona alyona решили принять участие в Нацотборе с композицией Teresa&Maria. Девушки одержали победу и отправились в Швецию. На европейском конкурсе дуэт забрал "бронзу".

Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024: смотрите видео онлайн

Благодаря Евровидению исполнительница завязала дружеские отношения с Nemo, которые стали победителями в 2024 году. С этого момента карьера Jerry Heil пошла вверх. К примеру, она стала членом академии Грэмми.

Елена Зеленская

До того момента, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, а Елена Зеленская – первой леди, она была не публичной персоной. Ранее Елена говорила, что любит оставаться в тени, однако сейчас использует свою публичность как возможность привлечь внимание других к определенным социальным вопросам и войне в Украине.

Кроме того, сегодня Зеленская является основательницей собственной Фундации, а также саммита первых леди и джентльменов. Будучи первой леди, она выбрала для себя четыре направления, куда направлен основной центр ее деятельности: культурная дипломатия, реформирование системы питания в школах, безбарьерное пространство и равные возможности для всех украинцев.



Елена Зеленская / Фото из инстаграма первой леди

Первая леди хорошо известна на международной политической арене. Уже четвертый год она просит помощи у мирового сообщества, чтобы защитить людей и помешать врагу оккупировать территории и уничтожать жизнь украинских семей.

Ее имя часто может всплывать на страницах мировых изданий, ведь она умеет достойно представлять Украину и говорить такие слова, которые не оставят равнодушными никого.

Go_А

В 2020 году коллектив должен был представлять нашу страну в Нидерландах на Евровидении в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса песенный конкурс перенесли. Через год группа таки поехала на конкурс с песней SHUM. По итогам зрительского голосования, Go_A занял 2-е место, однако по общему количеству голосов – 5-е место.

Go_A – SHUM (Евровидение-2021): смотрите видео онлайн

Евровидение стало для Go_A серьезным толчком к популярности не только в Украине, но и за ее пределами.

Трек возглавил чарты Spotify и iTunes в Австралии, Литве, Нидерландах, Бельгии, Израиля, Исландии, Дании, а также – мировой рейтинг вирусных композиций.

SHUM стала первой украинской песней, которая попала в престижный чарт Billboard Hot 100.

Украина вошла в 10 лучших выступлений Евровидения-2021 по просмотрам на ютубе и заняла 2 место.

Трек вошел в тройку самых популярных песен за всю историю песенного конкурса.

Go_A одержал победу в номинации "Самая инновационная сценическая постановка".

Группа Måneskin, победившая в 2021 году, назвала песню SHUM лучшей среди всех участников.

Интересно, что россияне нагло украли конкурсную песню группы, переведя ее на русский язык, чтобы выдать за свою.

Коллектив собирал немало аншлагов за рубежом, а такая поддержка иностранной публики доказала, что мир – с Украиной.

Поэтому украинцам действительно есть кем гордиться. Но прежде всего здесь речь идет о военных, которые ежедневно борются за нашу независимость ценой собственной жизни, политиков, которые продолжают борьбу на политической арене, и других публичных людей, которые могут использовать свою популярность для помощи нашей стране.

Также стоит напомнить и о тех звездах, которые забыли о своих украинских корнях, и сегодня активно поддерживают страну-террористку Россию и ее диктатора – Владимира Путина.