Можна без перебільшення сказати, що чимало українських знаменитостей відомі далеко за межами рідної домівки. Їхня творчість, комунікативність і бажання розвиватись вплинули на рівень публічності.

У сучасних реаліях наші знаменитості мають чимало ролей – підтримувати українську культуру, говорити про війну на весь світ, підтримувати дух народу та популяризувати моду на українське. У списку таких діячів опинилось чимало імен, тому у добірці Show24 пропонуємо дізнатись, про кого йде мова.

Про яких зірок говорить увесь світ?

Джамала

Українська співачка кримськотатарсько-вірменського походження у 2011 році вперше спробувала свої сили на Нацвідборі на Євробачення, однак тоді перемогу здобула Міка Ньютон.

У 2016 році Джамала знову пробує пробитись на Євробачення із піснею 1944, яка присвячена депортації кримськотатарського народу. У результаті співачка поїхала на конкурс та здобула перемогу для України.

Тоді росіяни заявляли про політизованість тексту, однак Європейська мовна спілка визнала, що трек не порушив правил конкурсу.

Jamala – 1944: дивіться відео онлайн

Після такого успіху артистка підписала контракт із Universal Music Group, який випустив її альбом "1944" в Європі та у США. А у 2023 році ця пісня потрапила у трійку найкращих пісень Євробачення, за версією британського видання The Guardian.

Під час великої війни виконавиця не покинула Україну. Вона активно допомагає армії, а також працює на іноземну аудиторію, розповідаючи про біду, яка постукала у будинки українців.

Одного разу Джамала прийняла запрошення від Білого дому, де її запросили на урочисту церемонію. Там вона заспівала у дуеті з Hozier.

Джамала з чоловіком та подружжям Байденів / Фото з інстаграму співачки

Крім того, у 2024 році артистка була єдиним представником українського шоубізнесу, хто заспівав на Олімпіаді-2024 у Парижі. Тоді Джамала використала момент і нагадала, що Україна потребує підтримки.

Руслан Багінський

Українського дизайнера добре знають за межами України. Одна з головних новин, яка з'явилась у публічному просторі про Багінського, стала феєричною. Виявилось, що чоловік оформив 12 вітрин мережі універмагів Galeries Lafayette у центрі Парижа.

Це вперше, коли український бренд реалізував такий масштабний проєкт за кордоном.

Руслан Багінський / Фото з інстаграму Ruslan Baginskiy

Та на цьому новини не закінчились. Окрім оформлення вітрин, Руслан ще й відкрив поп-ап та магазин свого бренду у форматі shop-in-shop. Це ще один прорив, адже український бренд зайняв гідне місце у ряді з іншими світовими лідерами моди.

Така подія справді стала важливою, адже вона прямо говорить, що міжнародна арена зацікавлена в українських дизайнерах і їхніх творіннях.

До слова, на вітрини, які оформив Багінський, можна буде ще поглянути до 25 серпня.

Як Руслан Багінський оформлював вітрини (гортайте карусель вправо):

Kalush Orchestra

Гурт був створений у 2021 році, а вже за рік поїхав представляти Україну на Євробачення, коли Росія розпочала повномасштабну війну. Хлопці поїхали до італійського Турина, де не просто здобули перемогу для нашої країни у такий складний час, а й привернули увагу до ситуації на "Азовсталі". Олег Псюк на сцені вигукнув: "Help Mariupol, help Azovstal now!".

Олег Псюк вигукнув на сцені прохання про допомогу Маріуполю та "Азовсталі": дивіться відео онлайн

Після перемоги пісня Stefania очолила чарти Apple Music в Польщі, Латвії, Литви, Естонії та стала найбільш прослуховуваним треком у східноєвропейських і центральноазійських країнах.

Пізніше про гурт заговорили у США, адже світлина Kalush Orchestra з'явилась на Таймс-Сквер.

Kalush Orchestra на Таймс-Сквер / Фото з інстаграму Суспільного

Та і це не стало останньою масштабною подією, пов'язаною з гуртом. Згодом вони випустили спільний трек фінським гуртом The Rasmus, а ще пізніше зустрілись з Арнольдом Шварценеггером. Зірка "Термінатора" знявся у кліпі Kalush Orchestra – "Щедрий вечір".

Kalush Orchestra – "Щедрий вечір": дивіться відео онлайн

Мстислав Чернов

Відомий український режисер став своєрідним криком про допомогу в Голлівуді, завдяки своїй документальній стрічці "20 днів у Маріуполі". Під час того, як на церемонії Оскар йому вручили статуетку, Чернов виступив із промовою, де зазначив, що він, мабуть, буде першим і єдиним автором кінокартини, який хотів би, аби його фільму не існувало. Режисер зізнався, що ладен був би віддати цю нагороду, аби лише народ України більше не страждав.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Публіка відреагувала на потужну промову українського журналіста. Увесь зал стоячи аплодував команді, яка створила найкращий документальний фільм року – "20 днів у Маріуполі".

З 28 серпня в українському прокаті стартує документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова. Нова картина розповідає історію звільнення села Андріївка, що під Бахмутом, воїнами 3-ї окремої штурмової бригади під час українського контрнаступу.

Цей фільм уже отримав визнання на фестивалях "Санденс" та Docudays UA, а критики запропонували високі оцінки. Також кінострічка увійшла до програм престижного міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах і вітчизняного Миколайчук Open.

"2000 метрів до Андріївки": дивіться онлайн трейлер фільму

Нещодавно Чернова помітили у Білому домі під час зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Виявилось, що режисер отримав спеціальний дозвіл для зйомки цих перемовин. Він працює над новим проєктом – документальною стрічкою про переговори та завершення війни.

Мстислав Чернов на зустрічі Зеленського і Трампа / Сторіс з інстаграму режисера

Jerry Heil

Завдяки перемозі у музичних змаганнях Djooky, артистка змогла полетіти до США, де познайомилась з володарями Ґреммі. Вона навчалась у Берклі, адже мала на меті популяризувати українську музику за кордоном. У часи великої війни артистка випустила чимало треків з іноземними артистами, а одного разу навіть стала лауреаткою престижної премії Євросоюзу – The Music Moves Europe Awards.

У 2024 році співачка разом із реперкою alyona alyona вирішили взяти участь у Нацвідборі з композицією Teresa&Maria. Дівчата здобули перемогу та вирушили до Швеції. На європейському конкурсі дует забрав "бронзу".

Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024: дивіться відео онлайн

Завдяки Євробаченню виконавиця зав'язала дружні стосунки з Nemo, які стали переможцями у 2024 році. З цього моменту кар'єра Jerry Heil пішла вгору. До прикладу, вона стала членкинею академії Ґреммі.

Олена Зеленська

До того моменту, як Володимир Зеленський став президентом України, а Олена Зеленська – першою леді, вона була не публічною персоною. Раніше Олена казала, що любить залишатись у тіні, однак зараз використовує свою публічність як можливість привернути увагу інших до певних соціальних питань і війни в Україні.

Крім того, сьогодні Зеленська є засновницею власної Фундації, а також саміту перших леді й джентльменів. Бувши першою леді, вона обрала для себе чотири напрямки, куди спрямований основний осередок її діяльності: культурна дипломатія, реформування системи харчування у школах, безбар'єрний простір та рівні можливості для всіх українців.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді

Перша леді добре відома на міжнародній політичній арені. Уже четвертий рік вона просить допомоги у світової спільноти, щоб захистити людей й завадити ворогу окуповувати території й нищити життя українських сімей.

Її ім'я часто може виринати на шпальтах світових видань, адже вона вміє гідно представляти Україну та говорити такі слова, які не залишать байдужими нікого.

Go_А

У 2020 році колектив мав представляти нашу країну у Нідерландах на Євробаченні у 2020 році, але через пандемію коронавірусу пісенний конкурс перенесли. Через рік гурт таки поїхав на конкурс з піснею SHUM. За підсумками глядацького голосування, Go_A посів 2-ге місце, проте за загальною кількістю голосів – 5-те місце.

Go_A – SHUM (Євробачення-2021): дивіться відео онлайн

Євробачення стало для Go_A серйозним поштовхом до популярності не тільки в Україні, а й за її межами.

Трек очолив чарти Spotify та iTunes в Австралії, Литві, Нідерландах, Бельгії, Ізраїлю, Ісландії, Данії, а також – світовий рейтинг вірусних композицій.

SHUM стала першою українською піснею, яка потрапила у престижний чарт Billboard Hot 100.

Україна увійшла у 10 найкращих виступів Євробачення-2021 за переглядами на ютубі та посіла 2 місце.

Трек увійшов до трійки найпопулярніших пісень за всю історію пісенного конкурсу.

Go_A здобув перемогу у номінації "Найбільш інноваційна сценічна постановка".

Гурт Måneskin, який переміг у 2021 році, назвав пісню SHUM найкращою серед усіх учасників.

Цікаво, що росіяни нахабно вкрали конкурсну пісню гурту, переклавши її на російську мову, щоб видати за свою.

Колектив збирав чимало аншлагів за кордоном, а така підтримка іноземної публіки довела, що світ – з Україною.

Тож українцям дійсно є ким пишатись. Та насамперед тут йдеться про військових, які щодня борються за нашу незалежність ціною власного життя, політиків, які продовжують боротьбу на політичній арені, та інших публічних людей, які можуть використовувати свою популярність для допомоги нашій країні.

Також варто нагадати й про тих зірок, які забули про своє українське коріння, й сьогодні активно підтримують країну-терористку Росію та її диктатора – Володимира Путіна.