Они выбрали жизнь за границей: кто из украинских звезд уехал из Украины

К сожалению, война разбросала многих людей по всему миру, разделив семьи на тысячи километров. Среди известных людей тоже есть такие примеры, когда по тем или иным причинам они были вынуждены остаться за пределами Украины.

За границей им удалось устроить свою жизнь, а кто-то даже обрел любовь. Узнайте из материала 24 Канала, кто вошел в этот список.

Екатерина Кистень

Украинская актриса эмигрировала из Украины в Швецию и поселилась в Стокгольме. Она откровенно поделилась, что за границей ее держит любовь. Кистень говорит, что чувствует себя счастливой, а также раскрыла некоторые подробности о своем избраннике. Мужчина не связан с киноиндустрией, однако работает в творческой сфере. Он – архитектор.



Екатерина Кистен / Скриншот из видео

Актриса познакомилась со своим возлюбленным в довольно непростой период, когда проходила адаптацию в новой стране. Мужчина помог ей "выдохнуть", а через некоторое время они начали жить вместе.

Алена Алимова

Актриса известна по роли Кати в сериале "Когда мы дома". Она уже давно не живет в Украине.

Сейчас Алена проживает за границей, вероятно, в Израиле, воспитывает дочь и активно занимается йогой. В описании ее аккаунта в инстаграме указано, что она стала инструктором по йоге. Кроме того, актриса занимается созданием контента с использованием искусственного интеллекта, но при этом продолжает оставаться актрисой и режиссером. Ранее Алена Алимова также работала украинским клипмейкером.

Татьяна Зиновенко

Актрису также хорошо помнят по сериалу "Когда мы дома". В 2022 году Зиновенко вместе с мужем и дочерью переехала в Данию. За рубежом актерская пара уже сумела добиться определенных успехов. Они играют в спектаклях и собрали немалую сумму в помощь ВСУ. Татьяна даже удаленно снималась в продолжении сериала "Когда мы дома".

Татьяна также рассказывала, что в соцсетях сегодня старается не демонстрировать свою нынешнюю жизнь за границей. Младшая дочь супругов продолжает жить в Киеве. Старшая с внуком некоторое время жила с родителями в Дании, а затем также вернулась в украинскую столицу. Однако менее чем через год снова уехала за границу, ведь у нее случались панические атаки, а ребенок очень боится взрывов.

Татьяна Зиновенко с мужем и внуком / Фото из фейсбука актрисы

Даша Евтух

В начале мая этого года блогерша сообщила, что вместе с дочерью уехала в Грецию. Блогерша призналась, что в последнее время ей стало тяжело морально оставаться в Украине из-за постоянного стресса, тревог и эмоционального истощения.

Также Даша поделилась, что уже начала изучать греческий язык и планирует больше рассказывать о новой жизни за границей в соцсетях.

Но в последнее время Евтух все чаще публикует контент из Украины, а в описании страницы в инстаграме отмечается, что блогерша находится на родине. Возможно, она приехала домой в отпуск или все-таки решила вернуться.

Екатерина Бужинская

Также стоит упомянуть и эту украинскую певицу, которая на днях отпраздновала день рождения. Старшая дочь артистки живет в Германии, а близнецы проживают в Болгарии с отцом. Ранее звезда признавалась, что ей больно от того, что она не может постоянно быть с детьми из-за концертной деятельности.

Поскольку ее семья разбросана по миру, Екатерина вынуждена жить между двумя странами. Бужинская не хочет отказываться от Украины.

Екатерина Бужинская с детьми / Фото из инстаграма Екатерины Бужинской