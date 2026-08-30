Они тоже были детьми: как украинские звезды выглядели в школе
Скоро наступит праздник 1 сентября, а это значит, что в школах пройдут торжественные линейки, и дети откроют новую страницу учебного года. Но в такие моменты у старшего поколения, которое раньше тоже было учениками, сидело за партами и готовилось к урокам, часто возникает чувство ностальгии.
В этом списке есть и украинские звезды, у которых детство было таким же, как и у всех остальных. Они носили школьную форму, учились, проявляли свои таланты и в конечном итоге стали теми, кем мы их знаем сегодня. По случаю этого торжественного дня 24 Канал предлагает посмотреть, как в школьные годы выглядели наши знаменитости.
Надя Дорофеева
Глядя на это фото, можно предположить, что еще в школе юная Дорофеева не боялась экспериментов и стильных образов.
Фагот (Олег Михайлюта)
В этом маленьком мальчике, пожалуй, не каждый сможет разглядеть лидера группы ТНМК.
Alyona alyona
Кто бы мог подумать, что эта девочка в будущем станет не просто успешной рэп-исполнительницей, но и будет представлять нашу страну на песенном конкурсе Евровидение.
Екатерина Осадчая
В свое время телеведущая проучилась всего до девятого класса, а после этого отправилась в большой мир, чтобы строить модельную карьеру.
Екатерина Кухар
Строгий взгляд примы-балерины на этом фото трудно не заметить. Екатерина до сих пор остается такой же хрупкой, но с сильным характером.
Оля Полякова
В школьной форме, с косичками и белыми бантами – именно так маленькая Полякова ходила в школу, как и большинство детей тех лет.
Даша Астафьева
Что ни говорите, но харизма этой девушки была заметна еще в школьные годы.
Алена Омаргалиева
Наша редакция не сразу узнала, что на этой фотографии позирует девушка с портфелем, которая в будущем станет исполнительницей хитов "Мужчина" и "Не пьяная – влюбленая".
Игорь Кондратюк
Послание от Игоря Васильевича таково: "Учение – свет, неученые – тьма!
Научитесь получать удовольствие от учебы".
Андре Тан
Украинский дизайнер и модельер ранее рассказывал, что очень любил праздник 1 сентября и с нетерпением ждал его.
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