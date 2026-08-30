Они тоже были детьми: как украинские звезды выглядели в школе

Скоро наступит праздник 1 сентября, а это значит, что в школах пройдут торжественные линейки, и дети откроют новую страницу учебного года. Но в такие моменты у старшего поколения, которое раньше тоже было учениками, сидело за партами и готовилось к урокам, часто возникает чувство ностальгии.

В этом списке есть и украинские звезды, у которых детство было таким же, как и у всех остальных. Они носили школьную форму, учились, проявляли свои таланты и в конечном итоге стали теми, кем мы их знаем сегодня. По случаю этого торжественного дня 24 Канал предлагает посмотреть, как в школьные годы выглядели наши знаменитости.

Надя Дорофеева

Глядя на это фото, можно предположить, что еще в школе юная Дорофеева не боялась экспериментов и стильных образов.

Надя Дорофеева в школьные годы / Фото из личного архива певицы

Фагот (Олег Михайлюта)

В этом маленьком мальчике, пожалуй, не каждый сможет разглядеть лидера группы ТНМК.

Олег Михайлюта в школьные годы / Фото из личного архива певца

Alyona alyona

Кто бы мог подумать, что эта девочка в будущем станет не просто успешной рэп-исполнительницей, но и будет представлять нашу страну на песенном конкурсе Евровидение.

Alyona alyona в школьные годы / Фото из личного архива певицы

Екатерина Осадчая

В свое время телеведущая проучилась всего до девятого класса, а после этого отправилась в большой мир, чтобы строить модельную карьеру.

Екатерина Осадчая в школьные годы / Фото из личного архива телеведущей

Екатерина Кухар

Строгий взгляд примы-балерины на этом фото трудно не заметить. Екатерина до сих пор остается такой же хрупкой, но с сильным характером.

Екатерина Кухар в школьные годы / Фото из личного архива балерины

Оля Полякова

В школьной форме, с косичками и белыми бантами – именно так маленькая Полякова ходила в школу, как и большинство детей тех лет.

Оля Полякова в школьные годы / Фото из личного архива певицы

Даша Астафьева

Что ни говорите, но харизма этой девушки была заметна еще в школьные годы.

Даша Астафьева в школьные годы / Фото из личного архива певицы

Алена Омаргалиева

Наша редакция не сразу узнала, что на этой фотографии позирует девушка с портфелем, которая в будущем станет исполнительницей хитов "Мужчина" и "Не пьяная – влюбленая".

Алена Омаргалиева в школьные годы / Фото из личного архива певицы

Игорь Кондратюк

Послание от Игоря Васильевича таково: "Учение – свет, неученые – тьма!

Научитесь получать удовольствие от учебы".

Игорь Кондратюк в школьные годы / Фото из личного архива продюсера

Андре Тан

Украинский дизайнер и модельер ранее рассказывал, что очень любил праздник 1 сентября и с нетерпением ждал его.

Андре Тан в школьные годы / Фото из личного архива модельера

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