Любовь и мандат: 7 украинских звезд, влюбившихся в украинских политиков

Знаменитости не раз влюблялись в политиков. Причем некоторые из этих романов начинались еще до начала политической карьеры избранников, а другие – задолго до того, как эти пары стали известны широкой публике.

Именно поэтому у шоу-бизнеса и политики всегда было больше общего, чем может показаться на первый взгляд. У каждой из этих историй – свой финал: кто-то уже воспитывает детей и живет вместе много лет, а есть и те, кто расстался и пошел дальше каждый своим путем. Как начинались эти романы, когда знаменитости сказали друг другу "да", и чем закончились некоторые из этих браков – рассказываем в материале 24 Канала.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко

Ведущая Елена-Кристина Лебедь помолвлена с бывшим вице-премьер-министром Украины и политиком Павлом Розенко. Пара познакомилась в фейсбуке после того, как Розенко написал Лебедь. По словам ведущей, около месяца она не могла поверить, что переписывается именно с Павлом, а не с фейковым аккаунтом.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / фото из инстаграма ведущей

О своих отношениях пара публично объявила в 2018 году. А летом 2025-го Розенко сделал Лебедь предложение. Ведущая шутила, что после свадьбы планирует взять двойную фамилию.

Анна Ризатдинова и Александр Онищенко

Гимнастка Анна Ризатдинова в свое время встречалась с бизнесменом и бывшим народным депутатом Александром Онищенко. Они познакомились на европейских спортивных соревнованиях. Сначала общение было дистанционным и сдержанным.

Анна Ризатдинова и Александр Онищенко / фото из открытых источников

В 2017 году у пары родился сын Роман. А уже в 2019 году они расстались. После разрыва их общение фактически прекратилось. С 2016 года Онищенко живет за границей и, по словам Ризатдиновой, практически не участвует в жизни сына. Последний раз он интересовался безопасностью Романа в начале полномасштабного вторжения.

Юлия Думанская и Григорий Козловский

Певица Юлия Думанская в 2018 году вышла замуж за львовского бизнесмена Григория Козловского. Пара поженилась 14 февраля – в День святого Валентина. На тот момент Козловский был депутатом Львовского городского совета. Это была скромная церемония в узком кругу из восьми человек. Второй большой и шумный праздник влюбленные отпраздновали в апреле того же года во Львове в "Grand Hotel Lviv", когда певица уже носила под сердцем дочь Диану.

Юлия Думанская вышла замуж за Григория Козловского в 2018 году / фото из инстаграма

Для Думанской этот брак стал первым, а для ее избранника – вторым. До этого Григорий Козловский уже был женат и воспитывал трех дочерей. В браке с Юлией у них родилось трое общих детей.

Екатерина Осадчая и Олег Полищук

Ведущая Екатерина Осадчая вышла замуж за бизнесмена и народного депутата Олега Полищука, когда ей было 18 лет. Он был старше будущей жены на 15 лет.

Будущие супруги познакомились в Крыму во время отдыха. После знакомства они около года встречались, а в 2001 году поженились.

Екатерина Осадчая и Олег Полищук в день свадьбы / фото из открытых источников

В 2002 году у супругов родился сын Илья. Однако семейная жизнь пары продлилась недолго: в 2004 году Осадчая и Полищук развелись. Впоследствии Екатерина создала новую семью с актером и телеведущим Юрием Горбуновым.

Асия Ахат и Игорь Баленко

Украинская скрипачка и певица Асия Ахат много лет состоит в браке с бизнесменом Игорем Баленко, который в свое время был депутатом Киевского городского совета.

Асия Ахат и Игорь Балабенко ведут закрытый образ жизни / фото из открытых источников

Пара познакомилась случайно на улице в Киеве. Игорь покупал свежую газету в переходе, а Асия проходила мимо, держа в руках скрипку. Именно такое неожиданное знакомство впоследствии переросло в серьезные отношения.

Они поженились 31 декабря 2000 года в Доминиканской Республике, где Асия давала концерт. Для обоих этот брак стал вторым.

В 2002 году у супругов родился сын Филипп. Кроме того, Баленко воспитывал сына Асии от первого брака. Сейчас семья живет за границей, а супруги уже стали бабушкой и дедушкой.

Анна Саливанчук и Александр Божков

Актриса Анна Саливанчук была замужем за Александром Божковым – бывшим продюсером студии "Квартал 95", который впоследствии стал народным депутатом Украины.



Анна Саливанчук и Александр Божков в день венчания / фото из инстаграма актрисы

Пара прожила вместе около восьми лет. У них родились два сына – Глеб и Никита. В мае 2023 года супруги расстались, а публично о разводе Саливанчук сообщила только в 2024 году.

Впоследствии актриса откровенно рассказывала о причинах разрыва. По ее словам, одним из важных факторов стали разные взгляды на семью и семейные ценности. Она также говорила о проблемах в общении бывших супругов после развода.

Даша Евтух и Александр Глазов

Еще одна известная украинка, связавшая свою жизнь с политиком, – блогерша и участница "МастерШеф-11" Даша Евтух.

С Александром Глазовым она познакомилась еще в студенческие годы в аграрной академии. Сначала они дружили, поддерживали связь после окончания учебы, а впоследствии между ними завязались романтические отношения.

В августе 2023 года Даша вышла замуж за Александра, который на тот момент уже был депутатом районной Рады. Свадьба состоялась 23 августа в Полтаве – примерно через четыре месяца после помолвки. У супругов растет двухлетняя дочь Фемида.

Даша Евтух и Александр Глазов / фото из инстаграма блогерши

В апреле 2026 года частный дом семьи в Полтаве пострадал в результате удара российского "Шахеда". После этого Даша вместе с дочерью решила временно уехать из Украины в Грецию, где проживают родные Глазова. Впрочем, впоследствии семья вернулась.

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