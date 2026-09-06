Саме тому у шоубізу та політики завжди було більше спільного, ніж може здатися на перший погляд. У кожної з цих історій – свій фінал: хтось уже виховує дітей і разом багато років, а є й ті, хто розійшовся та пішов далі кожен своїм шляхом. Як починалися ці романи, коли знаменитості сказали одне одному "так", і чим закінчилися деякі з цих шлюбів – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Олена Христина Лебідь та Павло Розенко

Ведуча Олена-Христина Лебідь заручена з колишнім віцепрем'єр-міністром України та політиком Павлом Розенком. Пара познайомилася у фейсбуці після того, як Розенко написав Лебідь. За словами ведучої, близько місяця вона не могла повірити, що листується саме з Павлом, а не з фейковим акаунтом.

Олена-Христина Лебідь і Павло Розенко / фото з інстаграму ведучої

Про свої стосунки пара публічно оголосила у 2018 році. А влітку 2025-го Розенко освідчився Лебідь. Ведуча жартувала, що після одруження планує взяти подвійне прізвище.

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Анна Різатдінова та Олександр Онищенко

Гімнастка Анна Різатдінова свого часу перебувала у стосунках із бізнесменом та колишнім народним депутатом Олександром Онищенком. Вони познайомилися на європейських спортивних змаганнях. Спочатку спілкування було дистанційним і стриманим.

Анна Різатдінова та Олександр Онищенко / фото з відкритих джерел

У 2017 році у пари народився син Роман. А вже у 2019 році вони розійшлися. Після розриву їхнє спілкування фактично припинилося. З 2016 року Онищенко живе за кордоном і, за словами Різатдінової, практично не бере участі у житті сина. Востаннє він цікавився безпекою Романа на початку повномасштабного вторгнення.

Юлія Думанська та Григорій Козловський

Співачка Юлія Думанська у 2018 році вийшла заміж за львівського бізнесмена Григорія Козловського. Пара одружилася 14 лютого – у День святого Валентина. На той момент Козловський був депутатом Львівської міської ради. Це була скромна церемонія у тісному колі з восьми людей. Друге велике й гучне свято закохані відгуляли у квітні того ж року у Львові в "Grand Hotel Lviv", коли співачка вже носила під серцем доньку Діану.

Юлія Думанська вийшла заміж за Григорія Козловського в 2018 році / фото з інстаграму

Для Думанської цей шлюб став першим, а для її обранця – другим. До цього Григорій Козловський уже був одружений та виховував трьох доньок. У шлюбі з Юлією в них народилося троє спільних дітей.

Катерина Осадча та Олег Поліщук

Ведуча Катерина Осадча вийшла заміж за бізнесмена та народного депутата Олега Поліщука, коли їй було 18 років. Він був старшим за майбутню дружину на 15 років.

Майбутнє подружжя познайомилося в Криму під час відпочинку. Після знайомства вони близько року зустрічалися, а у 2001 році одружилися.

Катерина Осадча й Олег Поліщук у день весілля / фото з відкритих джерел

У 2002 році в подружжя народився син Ілля. Однак сімейне життя пари тривало недовго: у 2004 році Осадча та Поліщук розлучилися. Згодом Катерина побудувала нову сім'ю з актором і телеведучим Юрієм Горбуновим.

Асія Ахат та Ігор Баленко

Українська скрипалька та співачка Асія Ахат багато років перебуває у шлюбі з бізнесменом Ігорем Баленком, який свого часу був депутатом Київської міської ради.

Асія Ахат та Ігор Балабенко ведуть непублічний спосіб життя / фото з відкритих джерел

Пара познайомилася випадково на вулиці в Києві. Ігор купував свіжу газету в переході, а Асія проходила повз, тримаючи в руках скрипку. Саме таке несподіване знайомство згодом переросло в серйозні стосунки.

Побралися вони 31 грудня 2000 року в Домініканській Республіці, де Асія виступала з концертом. Для обох цей шлюб став другим.

У 2002 році в подружжя народився син Філіп. Крім того, Баленко виховував сина Асії від першого шлюбу. Нині родина живе за кордоном, а подружжя вже стало бабусею та дідусем.

Анна Саліванчук та Олександр Божков

Акторка Анна Саліванчук була одружена з Олександром Божковим – колишнім продюсером студії "Квартал 95", який згодом став народним депутатом України.



Анна Саліванчук і Олександр Божков у день вінчання / фото з інстаграму акторки

Пара була разом близько восьми років. У них народилося двоє синів Гліб та Микита. У травні 2023 року подружжя розійшлося, а публічно про розлучення Саліванчук повідомила лише у 2024 році.

Згодом акторка відверто розповідала про причини розриву. За її словами, одним із важливих факторів стали різні погляди на сім'ю та сімейні цінності. Вона також говорила про проблеми у спілкуванні колишнього подружжя після розлучення.

Даша Євтух та Олександр Глазов

Ще одна відома українка, яка пов'язала життя з політиком, – блогерка та учасниця «МастерШеф-11» Даша Євтух.

З Олександром Глазовим вона познайомилася ще у студентські роки в аграрній академії. Спочатку вони дружили, підтримували зв'язок після завершення навчання, а згодом між ними зав'язалися романтичні стосунки.

У серпні 2023 року Даша вийшла заміж за Олександра, який на той момент уже був депутатом районної ради. Весілля відбулося 23 серпня у Полтаві – приблизно через чотири місяці після заручин. У подружжя підростає дворічна донька Феміда.

Даша Євтух і Олександр Глазов / фото з інстаграму блогерки

У квітні 2026 року приватний будинок родини в Полтаві постраждав унаслідок удару російського шахеда. Після цього Даша разом із донькою вирішила тимчасово виїхати з України до Греції, де мешкає рідня Глазова. Утім, згодом родина повернулася.

Раніше ми показували, якими були весілля українських зірок 90-х.