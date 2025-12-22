Умер Крис Ри – исполнитель хита Driving Home For Christmas

Британский певец Крис Ри умер в возрасте 74 лет. Среди его самых популярных песен – Driving Home For Christmas

Пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian. О смерти Криса сообщил представитель его семьи.

Певец выпустил 25 студийных альбомов, в которых соединил блюз, поп, соул и софт-рок. The Road to Hell вышел в 1989 году и стал самым успешным альбомом Ри. Он три недели возглавлял британский чарт альбомов.

Крис родился 4 марта 1951 года в городе Мидлсбро. Его отец был итальянцем, а мать – ирландкой. Певец имел шестерых братьев и сестер. Ри пробовал заниматься музыкой в молодости, работал на отцовской фабрике мороженого и думал построить карьеру журналиста. Однако в 22 года парень присоединился к группе Magdalene.

Позже музыкант стал участником группы Beautiful Losers, но впоследствии начал сольную карьеру. Свой дебютный сингл, который получил название So Much Love, он выпустил в 1974 году.