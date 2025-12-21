Старшая сестра Клуни умерла в пятницу, 19 декабря, от рака. Пишет 24 Канал со ссылкой на People.

Моя сестра, Ада, была моей героиней. Она мужественно и с юмором преодолела рак. Я никогда не встречал никого настолько смелого. Мы с Амаль (жена актера – 24 Канал) будем очень скучать по ней,

– сказал Джордж Клуни в комментарии изданию.

Адели умерла "мирно, в окружении людей, которых она любила" в больнице St. Elizabeth Healthcare в Эджвуде, что в штате Кентукки, говорится в некрологе. Похороны состоятся в понедельник, 22 декабря. Их планируют организовать в Мемориальной библиотеке Кноэдлера в Огасте.

Что известно о сестре Джорджа Клуни?