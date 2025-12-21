Старша сестра Клуні померла у п'ятницю, 19 грудня, від раку. Пише 24 Канал з посиланням на People.

Моя сестра, Ада, була моєю героїнею. Вона мужньо та з гумором подолала рак. Я ніколи не зустрічав нікого настільки сміливого. Ми з Амаль (дружина актора – 24 Канал) будемо дуже сумувати за нею,

– сказав Джордж Клуні у коментарі виданню.

Аделі померла "мирно, в оточені людей, яких вона любила" в лікарні St. Elizabeth Healthcare в Еджвуді, що в штаті Кентуккі, йдеться у некролозі. Похорон відбудеться в понеділок, 22 грудня. Його планують організувати в Меморіальній бібліотеці Кноедлера в Огасті.

Що відомо про сестру Джорджа Клуні?