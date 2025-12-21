Старша сестра Клуні померла у п'ятницю, 19 грудня, від раку. Пише 24 Канал з посиланням на People.
Моя сестра, Ада, була моєю героїнею. Вона мужньо та з гумором подолала рак. Я ніколи не зустрічав нікого настільки сміливого. Ми з Амаль (дружина актора – 24 Канал) будемо дуже сумувати за нею,
– сказав Джордж Клуні у коментарі виданню.
Аделі померла "мирно, в оточені людей, яких вона любила" в лікарні St. Elizabeth Healthcare в Еджвуді, що в штаті Кентуккі, йдеться у некролозі. Похорон відбудеться в понеділок, 22 грудня. Його планують організувати в Меморіальній бібліотеці Кноедлера в Огасті.
Що відомо про сестру Джорджа Клуні?
Аду назвали на честь бабусі. Вона народилася 2 травня 1960 року у Лос-Анджелесі. Батько Джорджа та його сестри – журналіст і телеведучий Нік Клуні, а матір – письменниця Ніна Брюс Воррен.
Аделі була талановитою художницею і кілька років викладала мистецтво в Огастійській незалежній школі.
"У старшій школі академічні досягнення дали їй право стати стипендіатом Національної премії за заслуги. Любов до читання поєднала її з іншими читачами в місцевому книжковому клубі. Вона також була членом Художньої гільдії Огасти та колишнім головним маршалом щорічного Білого Різдвяного параду в Огасті", – повідомляється у некролозі.
Пізніше сестра Джорджа Клуні навчалася в коледжі в Луїсвіллі та Північному Кентуккі та працювала бухгалтеркою. 4 березня 1987 року вона вийшла заміж за Нормана Зайдлера.
Ада вела приватний спосіб життя і не часто з'являлася на публіці. Однак вона була присутня на весіллі Джорджа та Амаль Клуні, яке відбулось у Венеції (Італія) 27 вересня 2014 року.