Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела. Райнеру було 78 років, а його дружині – 68, пише 24 Канал.

З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть Мішель та Роба Райнерів. Ми розбиті горем через цю раптову втрату і просимо про повну приватність у цей неймовірно важкий час,

– йдеться у заяві родини, отриманій Variety.

У неділю вдень до будинку в Брентвуді викликали пожежників, які знайшли там два тіла. Влада не одразу розкрила обставини їхньої смерті. Департамент поліції Лос-Анджелеса заявив, що на місце події прибув відділ розслідування пограбувань та вбивств, але не надав додаткових деталей розслідування, а лише сказав, що це було "очевидне вбивство". Увечері відбулась пресконференція, під час якої поліція не підтвердила особи загиблих.

Заступник начальника поліції Лос-Анджелеса Аллен Гамільтон заявив, що поліція "не розшукує нікого як підозрюваного, або як особу, яка представляє інтерес, і ми не будемо цього робити, доки не проведемо розслідування та не рухатимемося далі". Крім того, він зазначив, що наразі поліція не встановила підозрюваного.

Це нищівна втрата для нашого міста та нашої країни. Внесок Роба Райнера відгукується в американській культурі та суспільстві, і він покращив незліченну кількість життів завдяки своїй творчій роботі та адвокаційній діяльності, борючись за соціальну та економічну справедливість. Відомий актор, режисер, продюсер, сценарист та активний політичний активіст, він завжди використовував свої таланти на служіння іншим,

– заявила очільниця Лос-Анджелеса Карен Басс.

Роб і Мішель Райнери / Фото Getty Images

Що відомо про Роба Райнера та його дружину Мішель?