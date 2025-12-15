Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники. Райнеру было 78 лет, а его жене – 68, пишет 24 Канал.
С глубокой скорбью мы сообщаем о трагической смерти Мишель и Роба Райнеров. Мы разбиты горем из-за этой внезапной потери и просим о полной приватности в это невероятно тяжелое время,
– говорится в заявлении семьи, полученном Variety.
В воскресенье днем к дому в Брентвуде вызвали пожарных, которые нашли там два тела. Власти не сразу раскрыли обстоятельства их смерти. Департамент полиции Лос-Анджелеса заявил, что на место происшествия прибыл отдел расследования ограблений и убийств, но не предоставил дополнительных деталей расследования, а лишь сказал, что это было "очевидное убийство". Вечером состоялась пресс-конференция, во время которой полиция не подтвердила личности погибших.
Заместитель начальника полиции Лос-Анджелеса Аллен Гамильтон заявил, что полиция "не разыскивает никого как подозреваемого, или как лицо, представляющее интерес, и мы не будем этого делать, пока не проведем расследование и не будем двигаться дальше". Кроме того, он отметил, что пока полиция не установила подозреваемого.
Это сокрушительная потеря для нашего города и нашей страны. Вклад Роба Райнера отзывается в американской культуре и обществе, и он улучшил бесчисленное количество жизней благодаря своей творческой работе и адвокационной деятельности, борясь за социальную и экономическую справедливость. Известный актер, режиссер, продюсер, сценарист и активный политический активист, он всегда использовал свои таланты на служение другим,
– заявила глава Лос-Анджелеса Карен Басс.
Роб и Мишель Райнеры / Фото Getty Images
Что известно о Робе Райнере и его жене Мишель?
Роб Райнер срежиссировал такие фильмы, как "Принцесса-невеста", "Когда Гарри встретил Салли", "Несколько хороших парней", "Останься со мной" и "Это – Spinal Tap". Его жена была фотографом. Именно Мишель сделала фотографию Дональда Трампа, которая стала обложкой его книги "Искусство заключать сделки".
Роб и Мишель поженились в 1989 году и воспитывали троих детей. Ранее режиссер состоял в браке с актрисой, продюсером и режиссером Пенни Маршалл, которая умерла 17 декабря 2018 года.
Наибольшая известность пришла к Райнеру после роли в сериале "Все в семье". Он получил две премии "Эмми".