Умер народный артист Украины Владимир Спивак

Умер Владимир Спивак – дирижер, народный артист Украины и художественный руководитель эстрадно-духового оркестра Закарпатской областной филармонии. Ему было 67 лет.

О смерти Спивака сообщили в фейсбуке Ужгородского городского совета. Причину смерти там не раскрыли.

С глубокой скорбью восприняли известие об уходе в вечность Владимира Спивака – народного артиста Украины, выдающегося дирижера, человека, чье творчество объединяло людей и дарило свет и вдохновение многим поколениям слушателей,

– говорится в заметке.

Владимир Григорьевич Спивак всю жизнь занимался музыкой. Он служил военным дирижером в Вооруженных Силах Украины, а затем возглавил оркестр Закарпатской областной филармонии, который создали по инициативе мужчины.

Он более двух десятилетий формировал его лицо, стиль и высокий профессиональный уровень. Благодаря его таланту, энергии и неутомимому труду Академический эстрадно-духовой оркестр стал настоящим украшением культурной жизни Ужгорода и Закарпатья и получил искреннюю любовь слушателей,

– отметили в Ужгородском городском совете.