Про смерть Співака повідомили у фейсбуці Ужгородської міської ради. Причину смерті там не розкрили.

Із глибоким сумом сприйняли звістку про відхід у вічність Володимира Співака – народного артиста України, видатного диригента, людини, чия творчість об'єднувала людей і дарувала світло та натхнення багатьом поколінням слухачів,

– йдеться у дописі.

Володимир Григорович Співак уже життя займався музикою. Він служив військовим диригентом у Збройних Силах України, а згодом очолив оркестр Закарпатської обласної філармонії, який створили за ініціативи чоловіка.

Він понад два десятиліття формував його обличчя, стиль і високий професійний рівень. Завдяки його таланту, енергії та невтомній праці Академічний естрадно-духовий оркестр став справжньою окрасою культурного життя Ужгорода і Закарпаття та здобув щиру любов слухачів,

– зазначили в Ужгородській міській раді.

У міській раді Ужгорода розповіли, що Співак